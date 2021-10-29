Mucize Aşk konusu nedir? Mucize Aşk oyuncuları kimdir? Mucize Aşk nerede çekildi?
Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu da yine filmin yönetmenliğini üstlenen Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı Mucize Aşk filmi bu akşam TV'de ilk kez SHOW TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki, Mucize Aşk konusu nedir? Mucize Aşk oyuncuları kimdir?
Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu da yine filmin yönetmenliğini üstlenen Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı Mucize Aşk filmi bu akşam TV'de ilk kez SHOW TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki, Mucize Aşk konusu nedir? Mucize Aşk oyuncuları kimdir? İşte detaylar haberimizde...
Mucize Aşk filminde, Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor.
Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı'da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir.
Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar.
Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.
Mucize Aşk Konusu;
Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı'da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.
Mucize Aşk filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı.
Mert Turak Rolü - Aziz
Biran Damla Yılmaz - Mizgin
Ayda Aksel
Nazmi Kırık - Semsettin
Fikret Kuşkan - Mahir
Erdal Özyağcılar - Bahattin
Şenay Gürler Rolü - Cemile
Sinan Çalışkanoğlu - Elvis Ali
Mahsun Kırmızıgül - Bozat
Melis Sezen - Beren
Levent Sülün - Akşit
Deniz Oral - Hasan
Sera Tokdemir - Şükran
Deniz Özerman - Çiçek
Meray Ülgen - Hasan
Suna Selen - Sema
Erol Aksoy - Yaşar
Metin Yıldız - Nevzat