Mucize Aşk konusu nedir? Mucize Aşk oyuncuları kimdir? Mucize Aşk nerede çekildi?

Murat Tokat'ın yapımcılığını üstlendiği ve senaryosunu da yine filmin yönetmenliğini üstlenen Mahsun Kırmızıgül'ün yazdığı Mucize Aşk filmi bu akşam TV'de ilk kez SHOW TV ekranlarında izleyicisi ile buluşacak. Peki, Mucize Aşk konusu nedir? Mucize Aşk oyuncuları kimdir? İşte detaylar haberimizde...

MUCİZE AŞK KONUSU

Mucize Aşk filminde, Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor.

Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı'da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir.

Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar.

Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.

Mucize Aşk Konusu;

Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in yaşama tutunma hikâyesini konu ediniyor. Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan çift Batı'da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve önyargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi aşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.

MUCİZE AŞK NEREDE ÇEKİLDİ?

Mucize Aşk filminin çekimleri İzmir'in Foça ilçesi ve Kars'ta tamamlandı. Çekimlerin önemli bölümü, Foça'ya bağlı Yenifoça Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Bazı sahneler için bölgedeki adalar, ilçe merkezindeki Marsilya Meydanı da kullanıldı.

MUCİZE AŞK OYUNCULARI

Mert Turak Rolü - Aziz

Biran Damla Yılmaz - Mizgin

Ayda Aksel

Nazmi Kırık - Semsettin

Fikret Kuşkan - Mahir

Erdal Özyağcılar - Bahattin

Şenay Gürler Rolü - Cemile

Sinan Çalışkanoğlu - Elvis Ali

Mahsun Kırmızıgül - Bozat

Melis Sezen - Beren

Levent Sülün - Akşit

Deniz Oral - Hasan

Sera Tokdemir - Şükran

Deniz Özerman - Çiçek

Meray Ülgen - Hasan

Suna Selen - Sema

Erol Aksoy - Yaşar

Metin Yıldız - Nevzat

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