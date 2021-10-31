MasterChef canlı izle! Potadaki isimler kimler? 31 Ekim TV8 Masterchef canlı izle! Masterchef Türkiye'de bugün hangi yemekler yapıldı?

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MASTERCHEF TV8 CANLI İZLE!

MASTERCHEF NE ZAMAN?

Masterchef Türkiye 31 Ekim Pazar yani bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle ekrana geliyor.

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin 28 Ekim Perşembe günkü 101. bölümünde takım oyununu bu hafta 3. kez kaybeden mavi takımdan Burcu, Tahsin ve Safanur isimleri arasından iki kişi daha potada yer alan Hasan, Mert, Ateş ve Araz'ın yanına katılacak. 3 yarışmacının da büyük mücadele verdiği bireysel dokunulmazlık oyununun kazananı ve şeflerin tabağını daha çok beğendiği Tahsi oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kaybeden Safanur ve Burcu ise potada yer alacak 5. ve 6. isimler oldu. Bu şekilde MasterChef Türkiye'de haftanın son iki eleme adayı belli oldu.

BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KAZANAN İSİM: TAHSİN KÜÇÜK

MASTERCHEF TÜRKİYE POTADAKİ İSİMLER KİMLER?

ATEŞ

ARAZ

HASAN

MERT

SAFANUR

BURCU

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