Kurtlar Vadisi Elif kim? Kurtlar Vadisi Elif gerçek adı nedir? sorularına yanıt aranıyor. Kurgusal bir dizi karakteri olan ve Özgü Namal tarafından canlandırılan Elif, genç yaşta babasını kaybetmiş, anne ve kardeşiyle yaşayan aşarılı bir avukattır. Erkek arkadaşı Ali'nin ölümünün ardından karşısına çıkan mafya Polat Alemdar'ın aslında Ali olduğunu bilmeden ona aşık olur. Açık sözlü ve korkusuz yanı sayesinde mafya içinde kısa sürede tanınır. Elif Eylül neden öldü?

KURTLAR VADİSİ ELİF KİM?

Özgü Namal, Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı Elif karakteri ile akıllara kazınmıştı. Özgü Namal tarafından canlandırılan Elif, genç yaşta babasını kaybetmiş, anne ve kardeşiyle yaşayan bir avukattır.

ELİF EYLÜL KİMDİR?

Elif, 16 Şubat 1979 tarihinde dünyaya geldi. Genç yaşta babasını kaybetti ve annesi Ayşe Eylül ve kardeşi Eren Eylül ile yaşamını sürdürüyor. Ali Candan'la lise yıllarından beri sevgili olan Elif, sevgilisinin ölümüyle sarsılır. Zor dönemini Nazife Anne, Ömer Baba, Deli Hikmet ve yakın dostu Canan Çavan'la geçirmiştir. Sonrasında aslında ölen sevgilisi olan Ali'yi yani Polat'ı tanır ve gün geçtikçe ona aşık olur. Fakat Ali Candan onun aklından ve hayatından hiç çıkmaz, bu da Polat ile ilişkilerini hep zora sokar.

Başarılı avukat Elif asi, korkusuz, gözü kara ve güzel bir kızdır. Polat'ın zayıf yanı olduğundan hep ona karşı kullanılır. Elif sivri diliyle "Sert Yenge" olur. Polat'ı bile gerektiğinde eleştirecek kadar gözü karadır. Elif başta Canan Çavan'la birlikte çalışsa da sonradan kendi avukatlık bürosunu kurar. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini birincilik ile bitirdiğini söyler ve Süleyman Çakır'ın avukatlığını da yaparak onu hapisten kurtarır. Her zaman adaletli olmayı bilen Elif Eylül, vadide artık adını sık duyulanlardan olmuştur.

Polat Alemdar'ın bazı güçlerin emirlerine uymaması sonucu planlanan trafik kazasında ağır yaralanan Elif, dizide kazadan 11 bölüm sonra hastanede Polat'ın Ali olduğunu öğrenerek hayatını kaybetti. İlerleyen bölümlerde Ebru Duru ile evlense de Polat, hiçbir zaman Elif'i unutamaz.

ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

Melahat Özgü Namal, 28 Aralık 1978 yılında Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır.

2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır.

2002-2008 yılları arasında Oktay Kaynarca ile sevgiliydi. 2014'te Ahmet Serdar Oral ile yaşamaya başladı ve 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de Ahmet Serdar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

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