KRT TV (Kültür TV) frekans değerleri kaçtır? KRT TV kimin, ne zaman kuruldu, açılımı ne? Türksat frekans, pol, sembol oranı, fec değeri nedir?

Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki KRT TV frekansı kaçtır? KRT TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir? KRT TV (Kültür TV) frekans değerleri kaçtır? KRT TV kimin, ne zaman kuruldu? Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir?

KRT TV FREKANS BİLGİLERİ

Uydu : TÜRKSAT 3A

TÜRKSAT 3A Frekans : 12729

12729 Polarizasyon : V (Dikey)

V (Dikey) Sembol Oranı : 30000

30000 FEC : 2/3

KRT TV CANLI İZLE

KRT TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.

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KRT TV KİMİN? NE ZAMAN KURULDU?

KRT TV 1 Eylül 2014 tarihinde Ahmet Kopuz tarafından kurulmuş olup Meltem TV ve Mehtap TV'den sonra üçüncü kültür kanalı olarak kurulmuştur. Bazı programlarda Yön Radyo ile ortak yayın yapılıyor. KRT günümüzde kültür ve haber kanalı olarak yayın hayatına devam etmektedir. Kanal 2019 yılı itibariyle Türksat uydusu üzerinden HD yayına geçmiştir. Aynı zamanda Digiturk, D-Smart, Teledünya, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi platformlar üzerinden izlenebilmektedir.

KRT TV'DE YAYINLANAN BAZI PROGRAMLAR

Ülkü Çoban ile Günaydın

Aslı Kurtuluş ile Gün İzi

Çiğdem Akdemir ile Haber Aktif

Aktif Elif Doğan Şentürk ile Ankara Saati

Zafer Arapkirli ile Medyaterapi

Seçil Gözer ile Akşam Haberler i

i İbrahim Kahveci ve Bora Erdin ile Paradoks

İhsan Eliaçık ile Bana Dinden Bahset

Saygı Öztürk ile Sisler Bulvarı

Elif Doğan Şentürk Siyaset Gündemi

Söz Meclisi

Bakış Açısı

Burası Çok Önemli

Şimdiki Zaman (Halk TV'den geldi.)

Akif Beki, Yavuz Oğhan, İnan Demirel ile Sen Ne Dersin?

KRT AÇILIMI NEDİR?

KRT TV kanalının ilk adı "Karadeniz TV" idi. Fakat daha sonra kanalın ismi değişti ve yeni adı "Kültür TV" oldu. Dolayısıyla KRT açılımının "Kültür Televizyonu" olduğu ileri sürülmektedir. Şuanda KRT TV tam ismi " Kültür Radyo Televizyon " olarak geçiyor.

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