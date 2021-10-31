KRT TV (Kültür TV) frekans değerleri kaçtır? KRT TV kimin, ne zaman kuruldu, açılımı ne? Türksat frekans, pol, sembol oranı, fec değeri nedir?
Televizyon kanallarını izlemek için doğru frekans bilgilerini girmek gerekmektedir. Peki KRT TV'nin frekans bilgileri nedir? KRT TV polarizasyon, fec değeri, sembol oranı ve uydusu nedir? KRT TV (Kültür TV) frekans değerleri kaçtır? KRT TV kimin, ne zaman kuruldu? KRT TV canlı izleme linki haberimizde.
Bazı kanalların frekans bilgileri HD uydu alıcısına göre farklılık gösterebiliyor. Bazılarında ise tüm uydu alıcılarında aynı frekans bilgileriyle kanallar açılabiliyor. Peki KRT TV frekansı kaçtır? KRT TV frekans değerleri nedir? Frekans numaraları nedir? KRT TV (Kültür TV) frekans değerleri kaçtır? KRT TV kimin, ne zaman kuruldu? Türksat frekans, polarizasyon, sembol oranı ve fec değeri nedir?
- Uydu : TÜRKSAT 3A
- Frekans : 12729
- Polarizasyon : V (Dikey)
- Sembol Oranı : 30000
- FEC : 2/3
KRT TV kanalını televizyondan canlı izleyebildiğiniz gibi resmi web sitesi üzerinden de canlı izlemek mümkündür.
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KRT TV 1 Eylül 2014 tarihinde Ahmet Kopuz tarafından kurulmuş olup Meltem TV ve Mehtap TV'den sonra üçüncü kültür kanalı olarak kurulmuştur. Bazı programlarda Yön Radyo ile ortak yayın yapılıyor. KRT günümüzde kültür ve haber kanalı olarak yayın hayatına devam etmektedir. Kanal 2019 yılı itibariyle Türksat uydusu üzerinden HD yayına geçmiştir. Aynı zamanda Digiturk, D-Smart, Teledünya, Tivibu ve Turkcell TV+ gibi platformlar üzerinden izlenebilmektedir.
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KRT TV kanalının ilk adı "Karadeniz TV" idi. Fakat daha sonra kanalın ismi değişti ve yeni adı "Kültür TV" oldu. Dolayısıyla KRT açılımının "Kültür Televizyonu" olduğu ileri sürülmektedir. Şuanda KRT TV tam ismi "Kültür Radyo Televizyon" olarak geçiyor.