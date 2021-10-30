Konserde düşman çatlatan Beren Saat ve Kenan Doğulu, binlerce kişinin önünde dans etti

Dün akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolasıyla Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Başarılı şarkıcı Kenan Doğulu da dün akşam Sarıyer Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikte sahne aldı.

10'UNCU YIL MARŞINI OKULAR

Kurulan platformda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş süreci, ışık, ses ve dans gösterileriyle canlandırıldı. Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuvarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne alan Kenan Doğulu, konserde 10'uncu Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirdi.

SAHNEDE KARŞILIKLI DANS ETTİLER

Kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşatan Kenan Doğulu, peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Eşini konserde yalnız bırakmayan Beren Saat ise kendini müziğin ritmine kaptırdı. Saat'i sahneye çıkaran Doğulu, eşiyle karşılıklı dans etti. Haklarında sürekli boşanma haberler i çıkan ikilinin eğlenceli halleri ise sosyal medyada gündem oldu.

Öte yandan Saat'in sahneden inmeden önce eşiyle öpüşmesi de dikkat çekti.