Konserde düşman çatlatan Beren Saat ve Kenan Doğulu, binlerce kişinin önünde dans etti
Oyuncu Beren Saat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sarıyer'de konser veren eşi Kenan Doğulu'nun sahnesine çıkarak dans etti. Sık sık ayrılık haberleriyle gündeme gelen ikilinin sahnedeki eğlenceli anları da sosyal medyada gündem oldu.
Dün akşam 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları dolasıyla Türkiye'nin dört bir yanında etkinlikler düzenlendi. Başarılı şarkıcı Kenan Doğulu da dün akşam Sarıyer Belediyesi'nin düzenlendiği etkinlikte sahne aldı.
10'UNCU YIL MARŞINI OKULAR
Kurulan platformda Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'in kuruluş süreci, ışık, ses ve dans gösterileriyle canlandırıldı. Cumhuriyet Bayramı'na özel repertuvarı, dansçıları, özel ışık ve görsel şovuyla sahne alan Kenan Doğulu, konserde 10'uncu Yıl Marşı'nı 40 kişilik özel koro eşliğinde seslendirdi.
SAHNEDE KARŞILIKLI DANS ETTİLER
Kendisini dinlemeye gelenlere unutulmaz bir akşam yaşatan Kenan Doğulu, peş peşe sevilen şarkılarını seslendirdi. Eşini konserde yalnız bırakmayan Beren Saat ise kendini müziğin ritmine kaptırdı. Saat'i sahneye çıkaran Doğulu, eşiyle karşılıklı dans etti. Haklarında sürekli boşanma haberler i çıkan ikilinin eğlenceli halleri ise sosyal medyada gündem oldu.
Öte yandan Saat'in sahneden inmeden önce eşiyle öpüşmesi de dikkat çekti.