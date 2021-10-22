Kıyafetinin azizliğine uğradı! Böyle frikik verdi

Önceki akşam İngiltere'nin Manchester şehrinde gece gezmesine çıkan ünlü isim, bu sefer iddialı dekoltesinin kurbanı oldu.

26 yaşındaki Chloe Ferry, göğüs dekolteli kıyafetinin azizliğine uğrayınca büyük bir şok yaşadı.

Önü beline kadar açık ipli bir elbise giyen Chloe Ferry'nin ipleri gevşedi. Ferry'nin verdiği frikik sosyal medyada gündem oldu.

Televizyon programı Geordie Shore'la adını duyuran Chloe Ferry, birbirinden cesur Instagram paylaşımlarının yanında iddialı tarzıyla da dikkat çekiyor. Chloe Ferry'nin Intagram'da 3 milyondan fazla takipçisi bulunuyor.

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