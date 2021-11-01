Kırık Hayatlar bitti mi? Kırık Hayatlar saat kaçta, hangi kanalda?

Kırık Hayatlar bitti mi? sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor. Hafta içi her gün ekrana gelen Kırık Hayatlar yeni bölüm merakla bekleniyor. Dizinin fenomen takipçileri Kanal D yayın akışında diziyi göremeyince Kırık Hayatlar ne zaman yayınlanacak, neden yok sorusuna yanıt aramaya başladı. Kırık Hayatlar final mi, neden yok? Kırık Hayatlar ne zaman, hangi kanalda yayınlanacak?

KIRIK HAYATLAR KONUSU

Dizi, iki gencin aşkları için neleri göze alabileceğini, bir annenin güç için her şeyi nasıl arkada bırakabileceğini ve Kocabey malikanesinde sırların ortaya çıkması ile birlikte aileler arasında yaşanacak büyük hesaplaşmaları ekrana taşıyor.

Yapımını Nöbetçi Yapım, yapımcılığını Berna Akpınar ile Metin Namlısesli'nin üstlendiği Kırık Hayatlar dizisinin yönetmen koltuğunda Bekir Dadaş ile İlknur Uğuz Arslan'ın oturuyor. Dizinin öyküsünü Pınar Ordu, İbrahim Güler, Melek Ordu'nun yazarken, senaryoyu ise Yaşar Aksu ve Nilüfer Yenidoğan Özmekik kaleme alıyor.

KIRIK HAYATLAR OYUNCULARI

Başrollerini Meltem Akçöl ile Erdem Yılmaz'ın paylaştığı kadrosunda Mine Çayıroğlu, Burcu Almeman, Atsız Karaduman, Murat Onuk, Arbnora Ademaj, Zafer Öztürk, Erdi Ünver, Hatice İrkin, Yeşim Çelebi, Sedat Berke Özkök, İbrahim Coşkun, Özlem Fidan Kamalıoğlu, Uğurhan Tekin, Mustafa Bademoğlu, Felicia Sağnak, Serdar Kamalıoğlu, Mesude Tosun Türkmen, Oğuz Edis, Ümit Ufuk Tosun, Sabriye Günüç, Bengi Ceren Uluğ, Özlem Öztürk'ün yer aldığı dizinin yönetmen koltuğunda ise İlknur Uğuz Arslan ve Bekir Dadaş oturuyor.

Meltem Akçöl- Deniz Yılmaz

Erdem Yılmaz – Çınar Kocabey

Mine Çayıroğlu – Ahu Kocabey

Burcu Almeman – Aysel Yılmaz

Atsız Karaduman Fehmi Kocabey

Arbnora Ademaj- Leyla Kocabey

KIRIK HAYATLAR BİTTİ Mİ?

Kırık Hayatlar dizisi, Kanal D ekranları üzerinden izleyicilerle buluşuyordu. Yapılan program değişikliği ile Kırık Hayatlar dizisi yerine Evim Şahane programı saat 11:00'den itibaren izleyenlerle buluşacak. Kırık Hayatlar 25 Ekim'den itibaren hafta içi her gün saat 13.00'da TeVE 2'de ekrana gelecek.

TEVE 2 YAYIN AKIŞI

13:00 KIRIK HAYATLAR

14.00 AŞKI MEMNU

16.00 YAPRAK DÖKÜMÜ

18.00 YAPRAK DÖKÜMÜ

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