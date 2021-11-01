Kıbrıs'ta masal gibi set

Kıbrıs'ın en güzel otellerinden Les Ambassadeurs Hotel & Casino 'da çekilen filmin oyuncuları disiplini elden bırakmadan çekim aralarında çok eğleniyor. Herkesin gülümsediği sette sürekli kahkahalar atılıyor. Gerçek hayatta olduğu gibi filmde de iki yakın arkadaşı canlandıran Nilay Deniz ve Gözde Çığacı "Bu kadar eğlendiğimiz bir iş hatırlamıyoruz" dedi. Hakan Meriçliler, Tarık Uğur Özenbaş, Cenk Acarlar, Yasmin Albay gibi usta ve yetenekli isimlerin de bulunduğu kadro plajda güneşlenerek senaryo çalışıyor, öğle ve akşam yemeklerinde espriler havada uçuşuyor. Hem tatil yapıp hem çalıştıklarını söyleyen oyuncular "Bu set hiç bitmese keşke" dediklerini söylüyor.

Filmin hikayesi Nilay Deniz'in oynadığı Nehir'in babasının Kıbrıs'taki otelinde başlıyor. Gastronomi okuduktan sonra otelin restoranını çok iyi bir noktaya getiren Nehir, Tarık Uğur Özenbaş'ın canlandırdığı genel müdür Orçun'un üçkağıtları nedeniyle beklenmedik olaylarla karşılaşır, zor durumda kalır. O sırada Ekin Mert Daymaz'ın hayat verdiği Kaan'la karşılaşınca dünyası değişir.

2022'nin ilk günlerinde vizyona girmeye hazırlanan Masal pandemi döneminde özlemi çekilen sinema keyfini izleyicilere yaşatmaya hazırlanıyor.