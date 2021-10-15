İtalyanların radarında

L'OFFICIEL çekimleri için Milano 'ya davet edilen güzel model, Milano Moda Haftası'nda dünyaca ünlü markalar ile çalıştı. Berkman, L'OFFICIEL dergisi için İtalya 'nın Milano ve Como şehirlerinin farklı lokasyonlarda objektif karşısına geçti. Senaryo gereği, Como Gölü'ne giren model, soğuk hava şartlarına rağmen cesaretiyle adeta şov yaptı.

Berkman, bir başka senaryo gereği ise Hollywood yıldızı moda ikonu Audrey Hepburn'ü canlandırdı. Duomo Di Milano Meydanı'nda yapılan çekimlerde başarılı model Hepburn'e benzerliğiyle de herkesi kendine hayran bıraktı.

İtalya'da çekilen bu fotoğraf kısa sürede dikkatleri üzerine topladı ve L'OFFICIEL Rusya dergisinin 13 Ekim tarihli digital basımında kapak fotoğrafı seçildi.