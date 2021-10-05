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Hayat Bilgisi'nin sevilen isminden acı haber geldi

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Hayat Bilgisi'nin sevilen isminden acı haber geldi

Bir döneme damgasını vuran Hayat Bilgisi dizisinde canlandırdığı Pakize karakteriyle hafızalarda yer edinen usta oyuncu Pakize Suda'dan kötü haber geldi. İşte detaylar...

ÇEŞME, İZMİR (Snob Magazin) - Çeşme'de yaşayan oyuncu Pakize Suda, 2016 yılında ilk olarak kanser tedavisi gören kardeşi Nuran Suda'yı ertesi yıl ise annesi Sehavet Suda'yı kaybetti. Suda, opera sanatçısı ablası Ayşe Suda ve yeğenleriyle teselli bulmaya çalıştı.

Pakize Suda'nın 'akıl zayıflığı' yaşadığını belirten ablası, vesayet davası açtı. Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvuran Ayşe Suda, davanın dilekçesinde Pakize Suda'nın kardeşi ve annesinin ölümü nedeniyle psikolojik sıkıntılar yaşadığını ifade etti.

Yakın akrabası olarak geriye kendisiyle iki çocuğunun kaldığını söyleyen Ayşe Suda, farklı kentlerde yaşadıklarını, pandemi nedeniyle yüz yüze görüşemeseler de sürekli telefonla konuştuklarını belirterek, "Son 1 yıl içinde eskiden 'demans' olarak tahmin ettiğimiz akıl zayıflığı başlangıcının artık daha ağır bir alzheimer hastalığına dönüştüğünü gözlemledik. Kendisini sağlık raporu alması için hastaneye gitmeye ikna edemedik" dedi.

"SIKLIKLA CÜZDANINI KAYBEDİYOR"

Dilekçede Pakize Suda'nın sıklıkla cüzdanını kaybettiğini belirten Ayşe Suda, "Kimliğini kaybettiği için nüfus dairesine birden fazla kez bu sebeple müracaat etmişliği var. Banka çalışanları da bu durumu bildiğinden kendisine talep ettiğinden daha az para veriyor. Bu tarz maddi kayıplar ve zararlar dışında kamu açısından da zararlı olabilecek eylemlerde de bulunmaya başladı. Bir gün beni arayarak evindeki perdeleri yaktığını ve zor söndürdüğünü söyledi. Hem kendisi hem çevresi için tehlike arz etmeye başlamıştır" ifadelerini kullandı.

Kamuya mal olmuş ünlü bir kişi olması nedeniyle kendisini tanıyan ve akıl zayıflığını fark eden kişilerin parasını çalabildiğini belirten Ayşe Suda, acil olarak vasi tayin edilmesini istedi.

"KENDİ İŞLERİNİ GÖRECEK GÜCE SAHİP DEĞİL"

Bunun üzerine geçen 11 Kasım'da vesayet davası açıldı. Mahkeme, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda Pakize Suda için Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesini istedi. Hazırlanan raporda, Pakize Suda'nın bugünkü haliyle akli dengesinin akıllıca yaşam sürmek için yeterli olmadığı iradesinin verdiği kararlar ve hareketleri üzerinde olumsuz etki yapacağı, kendi işlerini görecek güce sahip olmadığı belirtildi.

Çeşme Sulh Hukuk Mahkemesi, rapor üzerine davayı karar bağlayıp, talebin kabulüyle Pakize Suda'nın CMK'nın 405'inci maddesi uyarınca kısıtlanmasına, kendisine Dilara Elagözlü'nün vasi olarak atanmasına karar verdi. Pakize Suda, vasisi yeğeni Dilara Elagözlü ile yaşamaya başladı.

Teyzesinin iyiliği için vasi tayini istediklerini belirten Dilara Elagözlü,, "Vasi tayin edilmem öncesindeki bazı parasal işlemlerin teyzemin durumunu kötüye kullanarak yapıldığını düşünüyoruz. Bu konular mahkemeye intikal ettiği için daha fazla açıklama yapmamız mümkün değil" dedi. (DHA)

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