Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi - Haberler Magazin
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Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Gain platformunda yayınlanmaya başlayan Hamlet dizisinin sokak afişlerinde ilginç bir olay yaşandı. Orjinal afişte çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üzerine örtü eklendi. Afişe uygulanan sansür, sosyal medyada da gündem oldu.

Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Elit İşcan ve Hatice Aslan'ın başrollerde oynadığı Hamlet dizisi Gain'de yayınlanmaya başlandı. Dizinin afişine uygulanan sansür ise dikkat çekti.

Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu yerli dizi Hamlet'in sokak afişlerine sansür uygulandı. Dizinin afişinde oyuncu İşcan uzanırken Erdal Beşikçioğlu da arkasında duruyor. Orjinal afişte İşcan çıplak şekilde uzanırken sokak afişlerinde üzerine örtü eklendi.

Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi

Sokak afişlerine uygulanan sansür kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Konu hakkında Twitter'dan paylaşım yapan gazeteci Nevşin Mengü, "Kadının saçı görünüyor ohoo. Gözden kaçmış" dedi.

Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi

Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi

Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi

Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi

Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi

Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi
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Ecem Altan
Ecem Altan
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