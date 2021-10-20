Hamlet dizisinin afişine sansür! Çıplak poz veren Elit İşcan'ın sokak afişlerinde üstüne örtü eklendi

Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu, Elit İşcan ve Hatice Aslan'ın başrollerde oynadığı Hamlet dizisi Gain'de yayınlanmaya başlandı. Dizinin afişine uygulanan sansür ise dikkat çekti.

AFİŞE SANSÜR UYGULANDI

Kaan Müjdeci'nin yazıp yönettiği, oyuncu kadrosunda ise Erdal Beşikçioğlu, Şebnem Bozoklu ve Hatice Aslan gibi isimlerin bulunduğu yerli dizi Hamlet'in sokak afişlerine sansür uygulandı. Dizinin afişinde oyuncu İşcan uzanırken Erdal Beşikçioğlu da arkasında duruyor. Orjinal afişte İşcan çıplak şekilde uzanırken sokak afişlerinde üzerine örtü eklendi.

TEPKİ ÇEKTİ

Sokak afişlerine uygulanan sansür kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu. Konu hakkında Twitter'dan paylaşım yapan gazeteci Nevşin Mengü, "Kadının saçı görünüyor ohoo. Gözden kaçmış" dedi.

İşte afiş için yapılan bazı yorumlar...

Haberler.com - Magazin Haberleri