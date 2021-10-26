Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi

Halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan, Erzincan'da "Türk Halk Müziğinde Erzincan'ın Önemi" adlı söyleşiye katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Haberi Kaydet

ERZİNCAN (İHA) - Halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü Erdal Erzincan, Erzincan'da "Türk Halk Müziğinde Erzincan'ın Önemi" adlı söyleşiye katılarak öğrencilerle bir araya geldi.

Erzincan Bilsem tarafından 2019 yılından beri yürütülen "Erzincan Kariyer Günleri" projesi kapsamında, Ekim 2021 konuğu halk müziği sanatçısı ve bağlama virtüözü, Erdal Erzincan oldu. İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün'ün de katıldığı programa, Bilsem okul idarecileri, öğretmen ve öğrencileri katılım sağladı.

Halk müziği sanatçısı Erdal Erzincan ile "Türk Halk Müziğinde Erzincan'ın Önemi" adlı söyleşi gerçekleştirildi.

Projeyle, Erzincan Bilim ve Sanat Merkezine devam eden öğrencilere, alanında uzman kişilerce yapılacak seminer, eğitim ve atölye çalışmaları ile değişik alanlarda bilgi ve farkındalık kazandırması amaçlanmakta. - ERZİNCAN

Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi

Halk müziği sanatçısı Erzincanlı, öğrencilerle bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Magazin Haberleri
Ünlü halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi vefat etti

Ünlü halk müziği sanatçısı Musa Eroğlu'nun eşi vefat etti
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title