Gündüz kuşağında yeni rezalet! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Gündüz kuşağında yeni rezalet! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı

Haberler.com - Haberler | Magazin

Star TV'de Serap Paköz'ün sunduğu programda eşine az rastlanır skandallar dizisi yaşandı. Herkesin ağzını açık bırakan olayda; Selda Biçer televizyonda görüp uğruna eşini ve iki çocuğunu terk ettiği Coşkun Yenilmez'in arkadaşının tecavüzüne uğradı. 9 yaşındaki kızının da istismarcısından olduğunu öğrenen Biçer, kaçtığı Coşkun Yenilmez'in bir de ihanetiyle sarsıldı.

Son dönemlerde gündüz kuşağı programlarında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Star TV'de yayınlanan Serap Paköz'ün sunduğu "Gerçeği Peşinde" programında, 3 erkek ile 2 kadın arasında geçen çarpık ilişki ağı izleyenleri hayrete düşürdü.

Ankara'da yaşayan Selda Biçer, 12 yıl önce eşi Musa ve iki çocuğunu terk etti. Selda Biçer,televizyondan görüp numarasına ulaştığı Coşkun Yenilmez'e kaçtı.

Selda Biçer, Coşkun Yenilmez'in evinde yaşadığı dönemde, Yenilmez'in arkadaşı Erkan Koyun tarafından istismara uğradığını söyledi. Durumu Yenilmez'e anlatamadığını belirten Biçer, olayı gözyaşları içinde anlattı.

Gündüz kuşağında yeni rezalet! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı

Erkan Koyun ise istismar iddiaları üzerine, "Nefsime hakim olamadım bir sefer gittik, kendi isteği ve arzusu ile belli bir süre konuştuk." ifadelerini kullandı.

Bu sırada Biçer'in 9 yaşındaki kızı Nisanur'un biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek için DNA testi yapıldı. Coşkun Yenilmez'den olduğu sanılan çocuğun babası Erkan Koyun çıktı.

Biçer'in yıllarca kendisinden boşanmayan eşi Musa da yaşanan gelişmeler karşısında neye uğradığını şaşırarak "Beni bir an önce buradan gönderin, yüzlerini görmek istemiyorum. Ne halleri varsa görsünler." dedi.

Gündüz kuşağında yeni rezalet! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı

Yenilmez ile Biçer olaylardan sonra programdan ayrıldı. Fakat Biçer, birkaç gün sonra geri döndü. Biçer, yasak aşkı Yenilmez'in kendisini terk ettiğini, başkasıyla evleneceğini söyledi. Programa bağlanan Coşkun Yenilmez, programda kendisini görüp arayan bir kadınla evlenme kararı aldığını söyledi.

Serap Paköz, yayında Yenilmez ile iletişime geçti. Yenilmez, 10 gün sonra evleneceğini açıklayarak "Selda varken hayatımda kimse yoktu, bir hafta içinde oldu. Televizyondan görüp aradı, tanıştık." ifadelerini kullandı.

Gündüz kuşağında yeni rezalet! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı

Gündüz kuşağında yeni rezalet! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı
Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Temel Karamollaoğlu
Magazin Seda Sayan Kubilay Aka Acun Ilıcalı Mustafa Keser
Spor Muslera Ali Koç Aykut Kocaman Sergen Yalçın Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Fatih Terim
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Gündüz kuşağında yeni rezalet! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 07.10.2021 17:56:29. #1.12#