Gündüz kuşağında yeni rezalet! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı
Star TV'de Serap Paköz'ün sunduğu programda eşine az rastlanır skandallar dizisi yaşandı. Herkesin ağzını açık bırakan olayda; Selda Biçer televizyonda görüp uğruna eşini ve iki çocuğunu terk ettiği Coşkun Yenilmez'in arkadaşının tecavüzüne uğradı. 9 yaşındaki kızının da istismarcısından olduğunu öğrenen Biçer, kaçtığı Coşkun Yenilmez'in bir de ihanetiyle sarsıldı.
Son dönemlerde gündüz kuşağı programlarında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Star TV'de yayınlanan Serap Paköz'ün sunduğu "Gerçeği Peşinde" programında, 3 erkek ile 2 kadın arasında geçen çarpık ilişki ağı izleyenleri hayrete düşürdü.
Ankara'da yaşayan Selda Biçer, 12 yıl önce eşi Musa ve iki çocuğunu terk etti. Selda Biçer,televizyondan görüp numarasına ulaştığı Coşkun Yenilmez'e kaçtı.
Selda Biçer, Coşkun Yenilmez'in evinde yaşadığı dönemde, Yenilmez'in arkadaşı Erkan Koyun tarafından istismara uğradığını söyledi. Durumu Yenilmez'e anlatamadığını belirten Biçer, olayı gözyaşları içinde anlattı.
Erkan Koyun ise istismar iddiaları üzerine, "Nefsime hakim olamadım bir sefer gittik, kendi isteği ve arzusu ile belli bir süre konuştuk." ifadelerini kullandı.
Bu sırada Biçer'in 9 yaşındaki kızı Nisanur'un biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek için DNA testi yapıldı. Coşkun Yenilmez'den olduğu sanılan çocuğun babası Erkan Koyun çıktı.
Biçer'in yıllarca kendisinden boşanmayan eşi Musa da yaşanan gelişmeler karşısında neye uğradığını şaşırarak "Beni bir an önce buradan gönderin, yüzlerini görmek istemiyorum. Ne halleri varsa görsünler." dedi.
Yenilmez ile Biçer olaylardan sonra programdan ayrıldı. Fakat Biçer, birkaç gün sonra geri döndü. Biçer, yasak aşkı Yenilmez'in kendisini terk ettiğini, başkasıyla evleneceğini söyledi. Programa bağlanan Coşkun Yenilmez, programda kendisini görüp arayan bir kadınla evlenme kararı aldığını söyledi.
Serap Paköz, yayında Yenilmez ile iletişime geçti. Yenilmez, 10 gün sonra evleneceğini açıklayarak "Selda varken hayatımda kimse yoktu, bir hafta içinde oldu. Televizyondan görüp aradı, tanıştık." ifadelerini kullandı.