Gündüz kuşağında yeni rezalet! Evliyken televizyonda gördüğü adama kaçtı, ardından kaçtığı adamın arkadaşının tecavüzüne uğradı

Son dönemlerde gündüz kuşağı programlarında yaşanan skandallara bir yenisi daha eklendi. Star TV'de yayınlanan Serap Paköz'ün sunduğu "Gerçeği Peşinde" programında, 3 erkek ile 2 kadın arasında geçen çarpık ilişki ağı izleyenleri hayrete düşürdü.

EŞİNİ BIRAKIP TELEVİZYONDA GÖRDÜĞÜ ADAMA KAÇTI

Ankara'da yaşayan Selda Biçer, 12 yıl önce eşi Musa ve iki çocuğunu terk etti. Selda Biçer,televizyondan görüp numarasına ulaştığı Coşkun Yenilmez'e kaçtı.

KAÇTIĞI ADAMIN ARKADAŞININ TECAVÜZÜNE UĞRADI

Selda Biçer, Coşkun Yenilmez'in evinde yaşadığı dönemde, Yenilmez'in arkadaşı Erkan Koyun tarafından istismara uğradığını söyledi. Durumu Yenilmez'e anlatamadığını belirten Biçer, olayı gözyaşları içinde anlattı.

"NEFSİME HAKİM OLAMADIM"

Erkan Koyun ise istismar iddiaları üzerine, "Nefsime hakim olamadım bir sefer gittik, kendi isteği ve arzusu ile belli bir süre konuştuk." ifadelerini kullandı.

KIZININ BABASI İSTİSMARCI ÇIKTI

Bu sırada Biçer'in 9 yaşındaki kızı Nisanur'un biyolojik babasının kim olduğunu öğrenmek için DNA testi yapıldı. Coşkun Yenilmez'den olduğu sanılan çocuğun babası Erkan Koyun çıktı.

İLK EŞİ ÇARPIK İLİŞKİYE İSYAN ETTİ

Biçer'in yıllarca kendisinden boşanmayan eşi Musa da yaşanan gelişmeler karşısında neye uğradığını şaşırarak "Beni bir an önce buradan gönderin, yüzlerini görmek istemiyorum. Ne halleri varsa görsünler." dedi.

KAÇTIĞI ERKEK ORTADA BIRAKTI, PROGRAMA GERİ DÖNDÜ

Yenilmez ile Biçer olaylardan sonra programdan ayrıldı. Fakat Biçer, birkaç gün sonra geri döndü. Biçer, yasak aşkı Yenilmez'in kendisini terk ettiğini, başkasıyla evleneceğini söyledi. Programa bağlanan Coşkun Yenilmez, programda kendisini görüp arayan bir kadınla evlenme kararı aldığını söyledi.

"TELEVİZYONDA GÖRÜP ARADI, TANIŞTIK"

Serap Paköz, yayında Yenilmez ile iletişime geçti. Yenilmez, 10 gün sonra evleneceğini açıklayarak "Selda varken hayatımda kimse yoktu, bir hafta içinde oldu. Televizyondan görüp aradı, tanıştık." ifadelerini kullandı.

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