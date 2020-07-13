Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
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Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi

Bir dönem aynı dizide rol alan Ozan Güven'in en yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya platonik aşık olduğu iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Yılmaz ve Sarıkaya çiftinin ise peş peşe yaşadıkları olaylardan dolayı ayrıldıkları iddia edildi.

13.07.2020 08:46 | Son Güncelleme: 13.07.2020 09:12

Geçtiğimiz sene sürpriz bir şekilde aşk yaşamaya başlayan Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya çifti, yaz başında Ege sahillerinde tatil yapmaya başladı. Evlenecekleri konuşulan çiftin ilişkilerini noktalama kararı aldıkları ileri sürüldü.

İLİŞKİLERİ YIPRANDI

Uçankuş'un ulaştığı bilgilere göre: Çift Kuyucuk'ta gözlerden uzak sürdürdükleri tatillerinde ayrılık kararı aldı. İddialara göre bu beraberlik hem Cem'i hem de Serenay'ı fazlasıyla yıprattı. Ayrılık teklifinin Cem Yılmaz'dan geldiği ve Serenay Sarıkaya'nın bu teklife karşı çıkmadığı iddialar arasında. Ayrılık kararının yanı sıra çiftin ilişkilerinde platonik aşk olayı yaşandığı herkesi şaşkına çevirdi.

Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi

CEM VE SERENAY'IN ARASINI OZAN MI AÇTI?

Şimdilerde eski sevgilisine şiddet uyguladığı gerekçesiyle gündemden düşmeyen Ozan Güven'in en yakın arkadaşı Cem Yılmaz'ın sevgilisi Serenay Sarıkaya'ya platonik olarak aşık olduğu iddiası gündeme bomba gibi düştü. Serenay ve Cem ilişkisi başladığında Ozan Güven ve Cem Yılmaz'ın arası açıldığı da çıkan iddiaları güçlendirdi.

Cem Yılmaz sonrasında Ozan Güven'le barışmıştı ama son yaşanan şiddet iddialarında Serenay Sarıkaya, Cem'in ortadan yaptığı açıklamalara sert tepki gösterdi. İlişkisinde gerginlikler yaşayan Sarıkaya, Yılmaz'ın bu açıklamasına iyice sinirlenince ikili arasında ipler koptu.

Çift, ayrılık haberleri hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

Magazin gündemini sarsacak iddia: Platonik aşık Ozan Güven, Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya ilişkisini bitirdi
Haber Yorumları (4)
DÜRBÜNLÜ: Bu nasıl bir bohem hayattır?
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BURAK: Bide halka dönüp hani biz marjinaldik siz neler neler yapıyorsunuz diyen herife bakın. Son 10 yılda 5 son 25 yılda 11 tane kadın değiştirdi. Kız arkadaşının en yakın arkadaşını hamile bıraktı , nikahsız veled-i zina çocuğu oldu , en yakın arkadaşının platonik aşkı ile aşk yaşadı. Kalkıp birde halka ahkam kesiyor. . . Yazık.
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BKR: Çoçuğu yaşta olacak iki yaşlı paylaşamıyo bir de magazin oluyorlar aralarında 30 yaş fark var mide bulandırıcı pislikler
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