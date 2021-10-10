Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

Geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle günlerce konuşulan Gülşen, gelen eleştirilere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

YİNE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Son olarak İzmir'de konser veren Gülşen, iddialı transparan sahne kıyafetiyle dikkatleri yine üzerine çekti. 45 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Ünlü şarkıcının yaşına rağmen kusursuz fiziği ise göz kamaştırdı.

İşte Gülşen'in İzmir konserindeki transparan kıyafeti;

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