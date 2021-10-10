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Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

Haberler.com / Servet Uzun - Haberler | Magazin
Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

Tarzıyla her zaman gündeme gelmeyi başaran Gülşen, İzmir'deki konserine transparan bir kıyafetle çıktı. 45 yaşındaki şarkıcı, konserde çekilen fotoğraflarını Instagram'dan paylaştı.

Geçtiğimiz aylarda bir konserinde giydiği transparan sahne kıyafetiyle günlerce konuşulan Gülşen, gelen eleştirilere yanıt vererek "Ne giydiğime, ne düşündüğüme, nasıl yaşamak ve var olmak istediğime sadece ama sadece kendim karar verebilirim" demişti.

YİNE DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Son olarak İzmir'de konser veren Gülşen, iddialı transparan sahne kıyafetiyle dikkatleri yine üzerine çekti. 45 yaşındaki şarkıcı, Instagram'dan paylaştığı konser fotoğraflarına kısa sürede binlerce beğeni geldi. Ünlü şarkıcının yaşına rağmen kusursuz fiziği ise göz kamaştırdı.

İşte Gülşen'in İzmir konserindeki transparan kıyafeti;

Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

Gülşen yine olay! Sahneye transparan kıyafetle çıktı

Haberler.com - Magazin Haberleri
Servet Uzun
Servet Uzun
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