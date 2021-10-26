Güldür Güldür 'Çiçek' Açelya Topaloğlu kimdir? - Haberler
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Güldür Güldür 'Çiçek' Açelya Topaloğlu kimdir?

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Güldür Güldür 'Çiçek' Açelya Topaloğlu kimdir?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Açelya Topaloğlu, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Açelya Topaloğlu hakkında merak edilenler. Açelya Topaloğlu hayatı ve biyografisi. Açelya Topaloğlu kimdir? Güldür Güldür 'Çiçek' Açelya Topaloğlu kimdir?

Güldür Güldür 'Çiçek' Açelya Topaloğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Güldür Güldür Çiçek olarak bilinen Açelya Topaloğlu kaç yaşında? Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Açelya Topaloğlu merak konusu oldu. İşte Açelya Topaloğlu hakkında merak edilen Açelya Topaloğlu kimdir, Açelya Topaloğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜLDÜR GÜLDÜR ÇİÇEK KİMDİR?

Güldür Güldür programında Çiçek karakterinde yer alan isim Açelya Topaloğlu'dur.

AÇELYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Kasım 1986

Kaç yaşında: 34yaşında

Nereli : Karşıyaka

Boy : 1,62 m

Meslek : Oyuncu

Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi dans grubunda yer almıştır. Annesinin desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiş, 2008-2009 yılında MSM-Actor Studio'da müzikal eğitimi aldıktan sonra 2009 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanıp 2013 yılında mezun olmuştur.

Sinema
Yıl Yapım Rolü
Beni Seviyorum
2013 Arkadaşlar Arasında
2017 Damat Takımı
2018 Öldür Beni Sevgilim
2020 Cinayet Süsü
Televizyon
Yıl Yapım Rolü
2008 Aşk YakarBelda
2010 Arka SokaklarAhu Gözcü
2011 Gece Sularında İstanbul(TV Filmi) Nihan
2012 Eve Düşen YıldırımSevda
2014-2015 Kaçak GelinlerAlmilla Peker (1-29)
2015-2016 İnadına AşkDefne Barutçu (1-32)
2017 MeryemDerin Berker
2018 Darısı BaşımızaRüya
2021- Sihirli AnnemBetüş
Tiyatro
Yıl Yapım Rolü
2014 Sersefil Müzikali(Volkan Severcan Tiyatrosu)
2019- Güldür Güldür ShowÇiçek

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