Güldür Güldür 'Çiçek' Açelya Topaloğlu kimdir? sorusunun yanıtı merak ediliyor. Güldür Güldür Çiçek olarak bilinen Açelya Topaloğlu kaç yaşında? Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Açelya Topaloğlu merak konusu oldu. İşte Açelya Topaloğlu hakkında merak edilen Açelya Topaloğlu kimdir, Açelya Topaloğlu hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

GÜLDÜR GÜLDÜR ÇİÇEK KİMDİR?

Güldür Güldür programında Çiçek karakterinde yer alan isim Açelya Topaloğlu'dur.

AÇELYA TOPALOĞLU KİMDİR?

Doğum tarihi: 19 Kasım 1986

Kaç yaşında: 34yaşında

Nereli : Karşıyaka

Boy : 1,62 m

Meslek : Oyuncu

Küçük yaşlarından itibaren üniversiteye kadar olan dönemde dans ile ilgilenen Açelya Topaloğlu, Tan Sağtürk Dans Okulu Modern Dans bölümünde dans eğitimi almıştır. Kısa bir süre Anadolu Ateşi dans grubunda yer almıştır. Annesinin desteği ile üniversite çağına yaklaştıkça tiyatroya daha çok ağırlık vermiş, 2008-2009 yılında MSM-Actor Studio'da müzikal eğitimi aldıktan sonra 2009 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nü kazanıp 2013 yılında mezun olmuştur.

Sinema Yıl Yapım Rolü Beni Seviyorum 2013 Arkadaşlar Arasında 2017 Damat Takımı 2018 Öldür Beni Sevgilim 2020 Cinayet Süsü Televizyon Yıl Yapım Rolü 2008 Aşk Yakar Belda 2010 Arka Sokaklar Ahu Gözcü 2011 Gece Sularında İstanbul(TV Filmi) Nihan 2012 Eve Düşen Yıldırım Sevda 2014-2015 Kaçak Gelinler Almilla Peker (1-29) 2015-2016 İnadına Aşk Defne Barutçu (1-32) 2017 Meryem Derin Berker 2018 Darısı Başımıza Rüya 2021- Sihirli Annem Betüş Tiyatro Yıl Yapım Rolü 2014 Sersefil Müzikali(Volkan Severcan Tiyatrosu) 2019- Güldür Güldür Show Çiçek

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