Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere şakayla karışık sitem etti - Haberler Magazin
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Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere şakayla karışık sitem etti

Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Magazin

İzmir'de dün gece aniden bastıran şiddetli yağmur nedeniyle gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, duruma isyan eden hayranlarına "Ben Nazilli'den geldim otopark paramı kim verecek yazmış. Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum" sözleriyle şakayla karışık sitem etti.

İzmir Fuar Açık Hava'da dün akşam yapılması planlanan gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Mağdur vatandaşlardan gelen tepkileri tiye alan ünlü şovmen, yaptığı paylaşımda "Dün gösteri iki saat kala yağan yağmurdan iptal oldu. Olur insanlık hali! Ben Nazilli'den geldim otopark paramı kim verecek yazmış. Ben vereceğim çünkü bütün parayı ben topluyorum. Otopark, otobüs, yolda yenilen poğaça, çöp şiş bunları hep ben ödeyeceğim. Bunun doğrusu budur" ifadelerine yer verdi.

İşte Cem Yılmaz'ın o paylaşımı;

Gösterisi iptal olan Cem Yılmaz, parasını geri isteyenlere şakayla karışık sitem etti

BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ

Konuyla ilgili bir paylaşım daha yapan Cem Yılmaz, isteyenlerin ödedikleri parayı geri alabileceklerini ya da 1 Kasım tarihli gösteri için biletlerini değiştirebileceklerini duyurdu.

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Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Magazin Haberleri
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