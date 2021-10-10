Geçen ay bıçak altına yatan ünlü model: Fizik yaşam 18 oldu

Günay Musayeva Estetik Sonrası Yeni fiziğiyle dünyaca ünlü Modacı Michael Cinco 'nun Paris Fashion Week 'te yaptığı defilenin yıldızı oldu. Ünlü top model Günay Musayeva, Paris Fashion Week'te arka arakaya 3 defileye çıkan ilk Türk model olarak bir ilke imza attı. Aishwarya Rai, Ashanti, Beyonce, Britney Spears, Chrıs Bromwn, Christina Aguilera Daphne Guines, Fergie, Jennifer Lopez, Kylie Minogue, Lady Gaga Mariah Carey Paris Hilton, Rihanna, Serena Williams, Tyra Banks dünyaca ünlü yıldızların tasarımcı Michael Cinco defilesinde Op. Dr. Bülent Cihantimur–Doctor B'ye yaptırdığı göğüs küçültme ameliyatı sonrası kusursuzlaşan yeni fiziğiyle Paris Fashion Week'e damgasını vurdu.

Amerikan Katedrali'nde çıktığı podyumda cesur tarzını ortaya koyan Musayeva; 3 defileyle özel bir rekora imza atmak benim için büyük mutluk oldu.

Yeni fiziğimle o kadar mutlu oldum ki Michael Cinco defilesine çıkmadan önce sırtıma doktorumun ismini geçici dövme yaptırarak Paris Fashion Week'te Podyum 'da benden bir sanat eseri yaratan Op. Dr. Bülent Cihan Timur – Doktor B'ye teşekkür etmek istedim. Göğüslerimin yeni görüntüsü kendimi bana 18 yaşında gibi hissettirdi.

Günay Musayeva aynı gün Michael Cinco defilesinin ardından Fransa'nın en ünlü modacısı BEA Rodriguez 'ın defilesine çıktı.