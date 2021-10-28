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Fulya Zenginer hamile olduğunu açıkladı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Fulya Zenginer hamile olduğunu açıkladı

Fulya Zenginer, 2019 yılında grafik sanatçısı Kuntay Tarık Evren ile nikah masasına oturmuştu. Oyuncu, eşiyle çektirdiği kareyi paylaşarak, hamile olduğunu açıkladı. İşte detaylar...

EVREN, ANKARA (Snob Magazin) - Fulya Zenginer, hamile olduğunu açıkladı. 2019 yılında Kuntay Tarık Evren ile evlenen oyuncu, haberi Instagram'dan duyurdu.

Eşiyle ultrason fotoğraflarını paylaşan Zenginer, "Ailenin yeni üyesi bekleniyor. Uzun zamandır fotoğraflarımda tek başıma değildim ve bunu sizinle paylaşmak için kendisinin biraz daha büyümesini bekliyordum. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım, içimde kalbinin attığını öğrendiğimden beri hayat çok beklenmedik ve çok güzel" diye yazdı. Zenginer'in karnının büyüdüğü görüldü.

Fulya Zenginer hamile olduğunu açıkladı

Fulya Zenginer hamile olduğunu açıkladı

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