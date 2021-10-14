Fulya ile Umudun Olsun programında ilginç olay! Karısının 'Kardeşim' diyerek eve alıp yattığı adamlar sevgilileri çıktı - Haberler Magazin
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Fulya ile Umudun Olsun programında ilginç olay! Karısının "Kardeşim" diyerek eve alıp yattığı adamlar sevgilileri çıktı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Fulya ile Umudum Olsun programına çıkan Mustafa Önal, eşinin 3 ay boyunca kardeşlerim diyerek eve aldığı adamlarla birlikte olduğunu söyledi. 1,5 yıldır haber alamadığı eşini bulmak için yayına çıkan Önal, Öztürk'ten yardım istedi.

FOX TV'de yayınlanan Fulya İle Umudun Olsun programının dün yayınlanan bölümünde ilginç bir konu işlenmeye başlandı. Canlı yayına çıkan Mustafa Önal, 18 Haziran 2020'de evi terk eden eşi Yasemin Hanım'a seslendi.

"BANA KARDEŞİM DEDİĞİ ADAMLA YATTI"

Eşinin tam 3,5 ay boyunca "Üvey kardeşim ve amcam" dediği kişileri eve aldığını anlatan Öcal, "'Kardeşimi çok özledim onunla yatmak istiyorum' deyip onun yanında yattı. Kardeşi, polis verdiği ifadesinde Yasemin'in Trabzon'da imam nikahlı olarak biriyle yaşadığını söylemiş. 7 sene ekmeğimi yedi, ona da ihanet etti. Bir an evvel yüzleşmek ve temize çıkmayı istiyorum" dedi.

Fulya ile Umudun Olsun programında ilginç olay! Karısının 'Kardeşim' diyerek eve alıp uyuduğu adamlar sevgilisi çıktı

Yasemin Hanım'ın fotoğrafını daha önce de ekrana verdiklerini ancak herhangi bir ihbar gelmediğini söyleyen Fulya Öztürk, "Başına bir şey gelmesinden korkuyorum" dedi.

Fulya ile Umudun Olsun programında ilginç olay! Karısının
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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Mikail arman:Lafa gelince bazıları asaletten ve asil olmaktan bahsediyor. Yahu bundan daha rezil ve ahkaksız bir şey olabilurmi ! Ben sizin ahkak ve namus anlayışınıza tüküreyim.
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Haber: Fulya ile Umudun Olsun programında ilginç olay! Karısının 'Kardeşim' diyerek eve alıp yattığı adamlar sevgilileri çıktı - Haberler Magazin
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