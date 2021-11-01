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Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı pozu tepki çekti

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Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı pozu tepki çekti

Rust filminin çekimi sırasında kullandığı kurusıkıdan çıkan gerçek mermilerle görüntü yönetmeninin ölümüne neden olan ünlü oyuncu Alec Baldwin, büyük acı yaşamıştı. Trajik kazanın meydana gelmesinden kısa süre sonra Alec Baldwin, Cadılar Bayramı'nı karısı Hilaria ve 6 çocuğuyla birlikte kutladı. Alec'in eşinin sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Ünlü oyuncu Alec Baldwin, Rust (Pas) filminin çekimi sırasında kullandığı kurusıkıdan çıkan mermilerle görüntü yönetmeni Halyna Hutchins'in ölümüne neden oldu. Yapılan incelemelerin ardından sahne için kullanılan kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu ortaya çıktı.

AİLESİYLE BİRLİKTE CADILAR BAYRAMI'NI KUTLADI

Amerikalı aktör Alec Baldwin, Cadılar Bayramı'nı karısı Hilaria ve 6 çocuğuyla birlikte kutladı. Hilaria Baldwin, ailece Cadılar Bayramı kostümlerine büründükleri fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

ALEC BALDWIN'E TEPKİ YAĞDI

Tüm dünya, görüntü yönetmeninin genç yaşta ölümünün şokunu tam olarak atlatamamış, polis de olayla ilgili soruşturmasını tüm hızıyla sürdürürken yapılan bu paylaşım sosyal medyada büyük tepkiyle karşılandı.

Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı pozu tepki çekti

Film setinde yönetmenin ölümüne neden olan Alec Baldwin'in Cadılar Bayramı pozu tepki çekti

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