Fatih Terim'in kızı Merve Terim, karnındaki bebeğini kaybetti

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ile eşi Fulya Terim'in büyük kızı Merve Terim, geçtiğimiz ay ikinci kez anne olacağının müjdesini vermişti. Ahmet Baran Çetin ile mutlu bir evliliği olan Merve Terim, dün yaptığı açıklamada bebeğini kaybettiğini duyurdu.

"SESİM, SOLUĞUM KESİLDİ"

Acı haberi takipçileriyle paylaşan Merve Terim, şu ifadeleri kullandı: "Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi. Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı...

"İÇİMDE KOCA BİR KEDER NEHRİ VAR"

Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var. Fiziken ve ruhen çok yorgunum. Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var. Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Güzel günlerde buluşmak dileğiyle... Seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet...

Merve Terim'in paylaşımına Ferhan Şensoy, Derya Baykal ve Ceyda Ateş gibi ünlü isimlerden destek yorumu geldi.

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