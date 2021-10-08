Erbil'in mesajlarını ifşa eden Ece Ronay, Deniz Akkaya'nın cinsel içerikli video imasına adeta ateş püskürdü

Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiği mesajları ifşa ederek tacize uğradığını iddia etmişti. Ronay, mahkemeye başvurarak Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırmıştı.

"VATAN HAİNİ" POLEMİĞİ

Ece Ronay kendisi hakkında iddialarda bulunan ve kendisine "Vatan haini" diyen Söylemezsem Olmaz programı sunucusu Bircan Bali'ye sert çıkmıştı. Bircan Bali, Ronay'in iddialarıyla ilgili "Al gülüm ver gülüm" demişti.

"KIZINIZ VAR"

Ece Ronay bu anları paylaşarak "Kızınız var benden değilse Allah'tan korkun. Ve bence Bircan Hanım siz artık bu konuda sessiz kalın çünkü benim derdim sizinle değil. Sizi de rezil etmek istemiyorum" dedi.

DENİZ AKKAYA'YA RESMEN ATEŞ PÜSKÜRDÜ

Ece Ronay yine aynı programda sunucu olan Deniz Akkaya'nın sözlerine de sessiz kalmadı. Akkaya, Ronay'ın profesyonelce çekilmiş bir videosunun elinde olduğunu söyleyerek genç fenomeni tehdit etmişti. Akkaya'nın cinsel içerikli video iması yaptığı anlar Ece Ronay'ı kızdırdı. Ece Donay, Akkaya'nın yıllar önce polislere küfür ettiği anları paylaşarak "Beni reşit olmadığım videoyla vuracağınıza kendi rezil haberler inize bakın. Bir de polislerin size karşı nezaketine bakın! Yazıklar olsun size" dedi.

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