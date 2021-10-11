'En İyi Kadın Oyuncu' Nihal Yalçın'a, oyuncu sevgilisinden destek

BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın (40) ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı (54) arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yalçın'a bir destek de oyuncu sevgilisi Berker Güven'den (27) geldi. Sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını paylaşan Güven, "Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!" diye yazdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cumartesi günü yapılan ödül töreniyle sona erdi. Bir hafta süren festivalin kapanış galasına birbirinden ünlü sanatçılar katıldı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Zuhal' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın, konuşması sırasında ödülünü veren oyuncu Tamer Karadağlı'ya, "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" dedi. "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" cevap veren Karadağlı'nın sahnede yaptığı mimikler kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem' paylaşımı şyapan Nihal Yalçın'a sevgilisi oyuncu Berker Güven destek verdi.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül törenine oyuncu Tamer Karadağlı (54) sevgilisi Iraz Yıldız (24) ile katıldı. Karadağlı ve sevgilisi, kırmızı halıda objektiflere poz vermişti.