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'En İyi Kadın Oyuncu' Nihal Yalçın'a, oyuncu sevgilisinden destek

Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Haberler | Magazin
'En İyi Kadın Oyuncu' Nihal Yalçın'a, oyuncu sevgilisinden destek

BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın (40) ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı (54) arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

BU yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın (40) ile ödül vermek için sahneye çıkan Tamer Karadağlı (54) arasında yaşanan diyalog, sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Yalçın'a bir destek de oyuncu sevgilisi Berker Güven'den (27) geldi. Sosyal medyada sevgilisinin fotoğrafını paylaşan Güven, "Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!" diye yazdı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla ve Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen 58'inci Antalya Altın Portakal Film Festivali, Cumartesi günü yapılan ödül töreniyle sona erdi. Bir hafta süren festivalin kapanış galasına birbirinden ünlü sanatçılar katıldı. Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması'nda 'Zuhal' filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü alan Nihal Yalçın, konuşması sırasında ödülünü veren oyuncu Tamer Karadağlı'ya, "Kim verdi ödülü? Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" dedi. "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" cevap veren Karadağlı'nın sahnede yaptığı mimikler kısa süre içerisinde sosyal medyanın gündemine oturdu. 'Tamer'in önüme geçmesine izin vermeyin. Bu gece benim gecem' paylaşımı şyapan Nihal Yalçın'a sevgilisi oyuncu Berker Güven destek verdi.

'SENİ HAYRANLIKLA İZLİYOR OLACAĞIM'

Altın Portakal Film Festivali boyunca sevgilisi Nihal Yalçın'ın bir an olsun yanından ayrılmayan Berker Güven, Yalçın ile birlikte ödül töreni öncesi kırmızı halıda poz verdi. Ödül töreninin yapıldığı salona giren Güven, ödüller açıklanmadan önce sevgilisiyle heyecanlı olduklarına dair fotoğraf paylaştı. 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü almak için sahneye çıkan sevgilisi Nihal Yalçın'ın fotoğrafını sosyal medyadan paylaşan Güven, 'Tebrikler güzel sevgilim' diyerek sevgilisini kutladı. Ödül töreninde Tamer Karadağlı ile yaşanan olay sonrası Berker Güven, Yalçın'ın ödülüyle birlikte olduğu fotoğrafı paylaşıp sevgilisine destek oldu. Güven, fotoğrafın altına "Saygıyla, sevgiyle, tüm desteğimle arkanda sadece durmayı bilerek seni iftihar ve hayranlıkla izliyor olacağım. Mutlulukların daim olsun sevgilim. Seninle gurur duyuyorum!" diye yazdı.

KARADAĞLI DA SEVGİLİSİYLE KATILMIŞTI

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin kapanış ve ödül törenine oyuncu Tamer Karadağlı (54) sevgilisi Iraz Yıldız (24) ile katıldı. Karadağlı ve sevgilisi, kırmızı halıda objektiflere poz vermişti.


'En İyi Kadın Oyuncu' Nihal Yalçın'a, oyuncu sevgilisinden destek

'En İyi Kadın Oyuncu' Nihal Yalçın'a, oyuncu sevgilisinden destek

'En İyi Kadın Oyuncu' Nihal Yalçın'a, oyuncu sevgilisinden destek

'En İyi Kadın Oyuncu' Nihal Yalçın'a, oyuncu sevgilisinden destek

Demirören Haber Ajansı / Aslı Duran - Magazin Haberleri
Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti

Nihal Yalçın, konuşması sırasında tavırları tepki çeken Tamer Karadağlı'yı taklit etti

 Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin

Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya yanıt: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin

 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kırmızı halıda şıklık yarışı
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