Emre Kaya konserden konsere koşuyor

SAKARYA (İHA) - Sanatçı Emre Kaya, bu kez önce Niğde, ardından Sakarya'da, sesi ve müziği ile binlerce kişiye unutulmaz anlar yaşattı. Alanları hınca hınç dolduran hayranlarına müzik ziyafeti çeken sempatik sanatçı, saatlerce sahnede kalmasına rağmen sevenlerinin "bir daha, bir daha" şeklindeki tezahüratlarını kırmadı.

Bu yıl ilk kez düzenlenen Niğde 1. Patates Festivali organizasyonunu verdiği konserle taçlandıran Söz Yazarı, Besteci, Müzisyen ve Yorumcu Emre Kaya, protokol konuşmalarının ardından sahneye hayranlarının sevinç çığlıkları arasında çıktı.

Konserden saatler önce Cumhuriyet Meydanı'ndaki yerini alan binlerce Emre Kaya hayranı, onun sahneye çıkışını heyecanla bekledi. Alkış tufanıyla geldiği sahnede, önce sevenlerini selamlayan Emre Kaya, bir klasik haline gelen selfi ile art arda birkaç şarkısından örnekler sundu. Şarkılarının başını okuyup sonrasını izleyenlere bırakan Emre Kaya, eserlerini başarıyla seslendiren coşkulu kalabalığa "Siz ne kadar güzelsiniz. Harikasınız" diyerek teşekkür etti.

Niğde'nin ardından başarısını tamamlayan perde arkasındaki ekibiyle Sakarya'nın yolunu tutan Emre Kaya, bu kez Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği BMX Dünya Kupası'nın son etap yarışmalarından sonra sahne aldı.

Organizasyonun ilk gününün finaline imza atan Emre Kaya, burada da yoğun ilgiyle karşılaştı. Aniden bastıran yağmura rağmen alanı terk etmeyen hayranlarını duygu yüklü şarkılarıyla adeta alıp götüren Emre Kaya, hareketli şarkılarıyla da coşkuya tavan yaptırdı.

Emre Kaya, halk konserlerinin bitiminde yoğun ilgi nedeniyle sahneden güçlükle ayrılabildi.

Emre Kaya, "Pandemi yasakları sürecinde özlediğimiz tablolara tekrar kavuştuk. Ancak, bu virüs halen hayatımızda ve tedbirli olmak zorundayız. Temennimiz bir an önce bu virüsün hayatımızdan tamamen çıkmasıdır. Allah'tan temennim; maddi ve manevi yaralar bırakan, sosyal hayatı alıp götüren bu tür salgınların bir daha yaşanmamasıdır" dedi. - NİĞDE