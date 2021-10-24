Emine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı

Haberler.com - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün kardeşini görenler, ablasına benzerliğini konuşuyor. Duygu Ün'ün güzelliği de gözlerden kaçmadı.

Kısa bir süre önce annesi Müzeyyen Bolverdi'yi koronavirüs nedeniyle kaybeden ünlü oyuncu Emine Ün, yavaş yavaş toparlanmaya çalışıyor. Acısı henüz çok taze olan ünlü oyuncunun bu sefer kardeşi gündeme geldi.

UZUN SÜREDİR EKRANLARDA YOK

Uzun süredir ekranlardan uzak sakin bir hayat süren Emine Ün, takipçileriyle olan iletişimini zaman zaman yaptığı sosyal medya paylaşımları ile sürdürüyor. Oyuncu Emine Ün son olarak kızı ve kardeşiyle olan pozlarını paylaştı.

"İKİZ GİBİSİNİZ" YORUMLARI YAPILDI

Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan ünlü oyuncu Emine Ün'ün kardeşi Duygu ve kızı Duru ile yaptığı paylaşım sonrası binlerce yorum yapıldı. Emine Ün'ün kardeşi Duygu'yu görenler "Bu ailede çirkin yok", "İkizi gibi", "Tıpkısının aynısı" yorumlarında bulundu.

Emine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı

Emine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı

Emine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı

Emine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı

Emine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı

Emine Ün'ün kardeşini görenler aynı yorumu yapıyor! Güzelliği hayran bıraktı
Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title