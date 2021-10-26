EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi
ATV'nin ilgiyle izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümü yayınlanmadı. Diziseverlerin şaşkınlıkla karşıladığı gelişmeye Demet Akalın da tepki gösterdi. Twitter'dan "EDHO başlamadı, niye?" diyen Akalın'a bir takipçisi, "Demet Hanım, Oktay Bey'i arayıp sorsanız size zahmet" sorusunu yöneltti. Akalın ise "Bilmiyorlar" diyerek başrol oyuncu Oktay Kaynarca'nın durumdan haberi olmadığını söyledi.
Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler kötü bir sürpriz yaşadı.
ATV'nin günlerdir tanıtımını yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izlemek için ekranlarının karşısına geçenler, başrolünü Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası filmiyle karşılaştı.
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon son bölümünün yayınlanmamasıyla ilgili ne kanaldan ne de dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama geldi.
Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Edho başlamadı, niye?" notunu düştü.
Kısa süre sonra Akalın'a bir takipçisi, "Demet Hanım, Oktay Bey'i arayıp sorsanız size zahmet" dedi. Akalın ise takipçisinin sorusuna, "Bilmiyorlar" yanıtını verdi.