EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi

Başrollerini Oktay Kaynarca, Deniz Çakır, Sanem Çelik, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba, Tarık Ünlüoğlu ve Can Gürzap'ın oynadığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler kötü bir sürpriz yaşadı.

BABA PARASI FİLMİ YAYINLANDI

ATV'nin günlerdir tanıtımını yaptığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisini izlemek için ekranlarının karşısına geçenler, başrolünü Murat Cemcir ve Ahmet Kural'ın oynadığı Baba Parası filmiyle karşılaştı.

RESMİ BİR AÇIKLAMA GELMEDİ

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon son bölümünün yayınlanmamasıyla ilgili ne kanaldan ne de dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama geldi.

DEMET AKALIN DA SABIRSIZLIKLA BEKLEDİ

Ünlü şarkıcı Demet Akalın ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Edho başlamadı, niye?" notunu düştü.

OKTAY KAYNARCA DA BİLMİYORMUŞ

Kısa süre sonra Akalın'a bir takipçisi, "Demet Hanım, Oktay Bey'i arayıp sorsanız size zahmet" dedi. Akalın ise takipçisinin sorusuna, "Bilmiyorlar" yanıtını verdi.

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