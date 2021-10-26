Edho'İlyas' Ozan Akbaba kimdir? İlyas Çakırbeyli öldü mü? sorularına yanıt aranıyor. Her Salı ATV kanalında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi reyting rekoru kırmaya devam ediyor. Yayınlandığı günden bu yana belli bir kitleyi oluşturan dizinin oyuncuları da dikkat çekiyor. Peki, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz İlyas Çakırbeyli kimdir? Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz Ozan Akbaba kimdir?

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ İLYAS ÇAKIRBEYLİ KİMDİR?

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Ozan Akbaba, İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor. İlyas Çakırbeyli, Çakır'ın kardeşidir. Abisinin onun hakkında en haklı olduğu konu fevri olması, gözü döndüğü zaman aklını kaybetmesi… Abisi de kendisi kadar öfkeli aslında ama nasıl yapıyorsa yapıyor bunu bastırıp hep doğru zamanda intikam almayı başarıyor. Kendisini en çok Ünal'ın oturduğu koltukta hayal ediyor… Onun gibi şık, onun gibi güçlü, onun gibi çapkın olmak istiyor… Sadece zamana ihtiyacı var, yoksa bu üç özelliğe sahip.

OZAN AKBABA KİMDİR?

1982 yılında Kars'ta dünyaya gelen Ozan Akbaba, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimari ve Çevre Tasarımı bölümünden mezun oldu. 2005 yılında Sinema filmleri, dizi ve tiyatro oyunlarında rol alan oyuncu ve film müzikleri de yapıyor. Ayrıca, 2014 yılında Sıla'nın Yeni Ay albümünde yer alan Vaziyetler isimli şarkının video klibinde rol aldı.Oyuncu 2015'te ATV kanalında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterini canlandırıyor. Ozan Akbaba, Kırık Kanatlar, Kavak Yelleri, Cennetin Sırları, Kuzey Güney, Arka Sokaklar, Poyraz Karayel ve Güldür Güldür'de oynadı. Günümüzde ise Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde İlyas Çakırbeyli karakterine can veriyor.

EDHO İLYAS ÖLDÜ MÜ?

EDHO dizisinde Ozan Akbaba'nın canlandırdığı İlyas karakterine pusu kurulduğu sahnenin ardından ölüp, ölmeyeceği henüz belli değil. İlyas'ın pusudan kurtulup, kurtulmayacağı yeni sezon ile birlikte belli olacak.

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