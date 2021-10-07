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Ece Sükan uslanmıyor!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Ece Sükan uslanmıyor!

Magazin dünyasının ünlü isimleri, önceki gece Bebek'teki Lucca adlı mekanda düzenlenen partiye katıldı.

Magazin dünyasının ünlü isimleri, önceki gece Bebek'teki Lucca adlı mekanda düzenlenen partiye katıldı. Mekanda eğlenenler arasında Yasemin Allen, Tuba Ünsal ve Ece Sükan da vardı. Ece Sükan için gece eğlenceli bitmedi.

Polis memurları alkolmetreye üflemesi için Ece Sükan'ı ikna edemedi.

PARA CEZASI DA KESİLDİ

Mekan çıkışı direksiyon başına geçen Ece Sükan, Etiler'de trafik çevirmesine takıldı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden mankene hem para cezası kesildi hem de ehliyetine 2 yıl süreyle el konuldu. Sükan bir arkadaşını arayarak yardım istedi. Gönderilen vale, sürücü koltuğuna oturarak Sükan'ı evine götürdü.

Ünlü mankeni evine vale götürdü.

Hürriyet - Magazin Haberleri
Ünlülerin partisi olaylı bitti! Alkollü araç kullanan Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu

Ünlülerin partisi olaylı bitti! Alkollü araç kullanan Ece Sükan'ın ehliyetine el konuldu
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