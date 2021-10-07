Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu - Haberler Magazin
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Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu

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Şarkıcı Ece Ronay'ın Mehmet Ali Erbil'in kendisine gönderdiğini iddia ettiği ses kayıtlarını ve mesaj görüntülerini yayınlamasının ardından Erbil'in kızı Yasmin Erbil suskunluğunu bozdu. Yasmin Erbil, "Sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum. Babam 24 yaşında bir kızı olduğunun farkında" diye konuştu.

Ece Ronay, klibinde oynayan Mehmet Ali Erbil tarafından tacize maruz kaldığını iddia ederek şovmenin kendisine "Bu gece yanında uyumak istiyorum" şeklinde attığı mesajlar yayınlamıştı.

ERBİL "50 BİN LİRA TEKLİF ETTİ" İDDİASI

Ronay, gönderdiği ses kayıtları ve Instagram mesajlarıyla kendisini taciz ettiğini belirttiği Mehmet Ali Erbil hakkında iki ay süreyle tedbir kararı aldırdı. Kısa sürede gündem olan konunun ardından Erbil'in ekibinin Ece Ronay'ın nişanlısına 50 bin TL para teklifinde bulunduğu ileri sürüldü. Dün akşam Mehmet Ali Erbil'le bir araya gelerek video çektiği için tepki çeken Ronay'ın nişanlısı Mehmet Bilir, "Beni evine davet etti, kapısında bir sürü silahlı adam vardı. Videonun özür dilenen kısmını da ben yanından ayrılınca sildiler" dedi.

"SANMAYIN Kİ YANLIŞLARI DOĞRULARI GÖRMÜYORUM"

Gündemden düşmeyen taciz olayı tartışılmaya devam ederken Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil babasıyla ilgili kendisine gelen mesajlara isyan etti. Yasak Elma'da rol almaya başlayan Yasmin Erbil paylaşımında "Sürekli açıklama bekliyorsunuz benden" diyerek sitem etti.

Erbil açıklamasının devamında ise şunları söyledi:

"Herkes kendi ayrı bireydir ama aile her şeydir, sanmayın ki yanlışları doğruları görmüyorum. Hepsini görüyorum ama ben 2018'den beri babamı kaybetme korkusuyla cebelleşiyorum. 24 yaşında bir kızı olduğunun babam da farkında merak etmeyin ve benim hep arkamda oldu ve olmaya da çalışıyor buna emin olabilirsiniz. Bir insanın ailesinden birinin kaybetme korkusu yaşaması kadar korkunç bir travma olamaz."

Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu

Ece Ronay'ın nişanlısı, destek için yanına gittiği Mehmet Ali Erbil'in evinde yaşadıklarını anlattı: Kapıda bir sürü silahlı adam vardıEce Ronay'ın nişanlısı, destek için yanına gittiği Mehmet Ali Erbil'in evinde yaşadıklarını anlattı: Kapıda bir sürü silahlı adam vardı

Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu
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Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı

Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Ece Ronay'ın nişanlısıyla video paylaştı

 Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan yeni iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti

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Haber: Ece Ronay'ın taciz iddialarının ardından Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil sessizliğini bozdu - Haberler Magazin
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