Dünya Hali oyuncuları! Dünya Hali nerede çekiliyor? Dünya Hali hangi gün?

Dünya Hali oyuncuları kim? Dünya Hali nerede çekiliyor? sorularına yanıt aranıyor. Dünya Hali dizisi TRT 1 kanlında dizi sevenlerin karşısına çıkıyor. Merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda Caner Şahin, Pelin Albay ve Ozan Çelik gibi isimler yer alıyor.

DÜNYA HALİ DİZİSİ KONUSU

Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.

Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.

Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.

DÜNYA HALİ DİZİSİ NEREDE ÇEKİLİYOR?

Ekranların heyecan yaratan yeni dizisi Dünya Hali çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'un kendine has motiflerinin yer aldığı dizi çeşitli semtlerde çekiliyor.

DÜNYA HALİ OYUNCULARI - KARAKTERLER

Caner Şahin - Sinan

Pelin Albay - Kıvılcım

Ozan Çelik - Azim

Tolga Tekin - Güven

Hakan Emre Ünal - Vural

Mert Denizmen - Yüksel

Selin Hasar - Zeynep

Ayfer Tokatlı - Fulya

Hüseyin Elmalıpınar - Halis

Mekin Sezer - Kutlucan

Adnan Başar - Talat

Naşit Özcan - Burhan

Zeki Ocak - Namık

Eray Kaman - İnan

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