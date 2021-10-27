Dünya Hali oyuncuları! Dünya Hali nerede çekiliyor? Dünya Hali hangi gün?
Televizyon ekranlarının sevilen aile komedisi Dünya Hali dizisinin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. İlk bölümünden başlayarak her bölümü sevilerek izleniyor. Dünya Hali oyuncuları! Dünya Hali nerede çekiliyor? Dünya Hali hangi gün? İşte, Dünya Hali konusu...
Dünya Hali oyuncuları kim? Dünya Hali nerede çekiliyor? sorularına yanıt aranıyor. Dünya Hali dizisi TRT 1 kanlında dizi sevenlerin karşısına çıkıyor. Merak uyandıran dizinin oyuncu kadrosunda Caner Şahin, Pelin Albay ve Ozan Çelik gibi isimler yer alıyor.
Çok sevdiğiniz bir aile büyüğünüzün ölmeden önceki son isteği "erken kalkan, eskinin kıymetini bilen ve bal porsuğuna benzeyen bir kızla evlen" olursa ne yaparsınız? Bu kendine has vasiyetin ilginç yolculuğu Dünya Hali dizisinde cevap buluyor.
Konusunu hayatın en temel yerlerinden biri olan ilişkilerden alan Dünya Hali, şehirde yaşayan sıradan bir insanın günlük yaşantısını çok farklı bir mizah anlayışı ile ekran karşısına taşıyor. Absürt yaklaşım tarzıyla günlük yaşantının içerisindeki basit olayları ve çelişkileri eğlenceli bir üslupla işliyor.
Hayatı boyunca doğru bildiğinden şaşmayan, tam da bu yüzden içinde yaşadığı "modern" hayatla zaman zaman çelişen bir delikanlının yani Sinan'ın (Caner Şahin), anket yaparken tesadüfen karşılaştığı bir kadına (Pelin Abay) aşık olduktan sonra hayatında yaşayacağı değişimlere tanık olacağız.
Ekranların heyecan yaratan yeni dizisi Dünya Hali çekimleri İstanbul'da gerçekleşiyor. İstanbul'un kendine has motiflerinin yer aldığı dizi çeşitli semtlerde çekiliyor.
Caner Şahin - Sinan
Pelin Albay - Kıvılcım
Ozan Çelik - Azim
Tolga Tekin - Güven
Hakan Emre Ünal - Vural
Mert Denizmen - Yüksel
Selin Hasar - Zeynep
Ayfer Tokatlı - Fulya
Hüseyin Elmalıpınar - Halis
Mekin Sezer - Kutlucan
Adnan Başar - Talat
Naşit Özcan - Burhan
Zeki Ocak - Namık
Eray Kaman - İnan