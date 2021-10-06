Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum

Genç şarkıcı Ece Ronay , sosyal medya hesabından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil 'in kendisine attığı mesajları ifşa etti. Ronay'a "Seninle uyumak istiyorum" diye mesajlar attığı söylenen Erbil ise hakkındaki iddiaları yalanladı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ise bu konu konuşulmaya başlayınca Erbil yayına bağlandı.

Programda adı geçtiği için canlı yayına bağlanan Mehmet Ali Erbil, sinirlerine hakim olamadı. Deniz Akkaya 'nın "Daha önce bir terör örgütünün sempatizanı gibi Türk polis teşkilatına hakaret ve küfreden bir insanın klibinde nasıl oynadın?" sözlerine sinirlenen Erbil, "Ben müneccim miyim? Nereden bileyim" diyerek bağırdı.

"Erbil'in sözlerine cevap veren Akkaya ise "Yahu ben seni korumak adına bir şey söylüyorum. Google'a Ece Ronay yazınca ilk çıkan konu bu. Hiç araştırmadın mı?" ifadelerini kullandı. "Ha tabii kızın 21-22 yıllık hayatını sorgulayacağım. Sen kendi hayatını sorgulayabilir misin? Deniz Hanım'ın hiç mi geçmişinde böyle şeyler yok?" diyen Erbil'e tepki gösteren Akkaya, "Şimdi beni geçmişimden vurmaya kalkma. Klibinde oynayacaksan bu kadın şimdiye kadar hangi işlere imza atmış buna bakarsın. Kimseyi geçmişiyle vurmaya kalkma" dedi.

Canlı yayında öfke kusan Mehmet Ali Erbil "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben. Sen çok iyi biliyorsun. Çıldır orada çıldır" deyince Akkaya öfkeden deliye döndü. Sinirden elindeki kalemi fırlatan Akkaya, "Sen bana belden aşağı vuramazsın. Neyi biliyorum söyle. Bir şey söyleyeceksen adam gibi söyleyeceksin" dedi.

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