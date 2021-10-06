Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum

Şarkıcı Ece Ronay'a attığı ses kayıtları ve attığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil ile Deniz Akkaya canlı yayında birbirine girdi. Söylemezsem Olmaz programına telefonla bağlanan Erbil, Akkaya'ya "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben. Sen çok iyi biliyorsun" deyince gerilim iyice arttı.

Genç şarkıcı Ece Ronay, sosyal medya hesabından ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları ifşa etti. Ronay'a "Seninle uyumak istiyorum" diye mesajlar attığı söylenen Erbil ise hakkındaki iddiaları yalanladı. Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programında ise bu konu konuşulmaya başlayınca Erbil yayına bağlandı.

Programda adı geçtiği için canlı yayına bağlanan Mehmet Ali Erbil, sinirlerine hakim olamadı. Deniz Akkaya'nın "Daha önce bir terör örgütünün sempatizanı gibi Türk polis teşkilatına hakaret ve küfreden bir insanın klibinde nasıl oynadın?" sözlerine sinirlenen Erbil, "Ben müneccim miyim? Nereden bileyim" diyerek bağırdı.

"Erbil'in sözlerine cevap veren Akkaya ise "Yahu ben seni korumak adına bir şey söylüyorum. Google'a Ece Ronay yazınca ilk çıkan konu bu. Hiç araştırmadın mı?" ifadelerini kullandı. "Ha tabii kızın 21-22 yıllık hayatını sorgulayacağım. Sen kendi hayatını sorgulayabilir misin? Deniz Hanım'ın hiç mi geçmişinde böyle şeyler yok?" diyen Erbil'e tepki gösteren Akkaya, "Şimdi beni geçmişimden vurmaya kalkma. Klibinde oynayacaksan bu kadın şimdiye kadar hangi işlere imza atmış buna bakarsın. Kimseyi geçmişiyle vurmaya kalkma" dedi.

Canlı yayında öfke kusan Mehmet Ali Erbil "Sana belden aşağı çok iyi vururum ben. Sen çok iyi biliyorsun. Çıldır orada çıldır" deyince Akkaya öfkeden deliye döndü. Sinirden elindeki kalemi fırlatan Akkaya, "Sen bana belden aşağı vuramazsın. Neyi biliyorum söyle. Bir şey söyleyeceksen adam gibi söyleyeceksin" dedi.

Snob Magazin - Magazin Haberleri
Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan yeni iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti

Mehmet Ali Erbil hakkında suç duyurusunda bulunan Ece Ronay'dan yeni iddia: Asistanı 50 bin lira teklif etti

 Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Deniz Akkaya ile birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum

Mesajları ifşa olan Mehmet Ali Erbil, Deniz Akkaya ile birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum

 Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil, özür diledi

Ece Ronay'a attığı mesajlar ifşa olan Mehmet Ali Erbil, özür diledi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Meral Akşener Oğuzhan Asiltürk
Magazin Pınar Deniz Serenay Sarıkaya Deniz Akkaya
Spor Emre Belözoğlu Kim Min-jae Ferdi Kadıoğlu
Tüm Haberler Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mimar Sinan Cengiz Ergün Hasan Doğan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Deniz Akkaya ve Mehmet Ali Erbil canlı yayında birbirine girdi: Sana belden aşağı çok iyi vururum - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 23:54:34. #1.13#