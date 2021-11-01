Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş Çıngıraklı mahallesi neresi, haritada nerede bulunur? Üç Kuruş nerede çekiliyor? Çıngıraklı mahallesi İstanbul'da mı?
Üç Kuruş dizisinin başlamasıyla birlikte dizinin nerede çekildiği merak edilmişti. Dizinin Çıngıraklı mahallesinde geçtiği bilinmektedir. Bunun ardından izleyiciler, Çıngıraklı nerede? Üç Kuruş Çıngıraklı mahallesi neresi, haritada nerede bulunur? Üç Kuruş nerede çekiliyor? Çıngıraklı mahallesi İstanbul'da mı? merak etti. İşte ayrıntılar...
Çıngıraklı mahallesi nerede? Üç Kuruş dizi çekimleri Çıngıraklı mahallesinde mi yapılıyor? Dizi nerede çekiliyor? Çıngıraklı mahallesi hangi ilde ve ilçede bulunuyor?
Üç Kuruş dizisinin çekimleri İstanbul'un Nişantaşı semtinde gerçekleştiriliyor Dizinin geçtiği Çıngıraklı mahallesi İstanbul'da bulunmaktadır. Çıngıraklı mahallesi İstanbul-Fatih Balat'ın Lonca mahallesi olarak bilinmektedir. Dizideki mahallenin adı Çıngıraklı mahallesi olarak geçiyor. Dizinin bazı sahneleri ise Balat bölgesinde çekilmektedir.
Üç Kuruş dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizinin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor. Dizinin bazı sahneleri Beykoz'da bulunan eski kundura fabrikasında çekiliyor. Kısacası Üç Kuruş dizisi İstanbul'un farklı ilçelerinde çekilmektedir.
Üç Kuruş dizisi her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da Show TV'de ekranlara geliyor.
Çıngıraklı'nın "koruyucusu" konumundaki mafya lideri Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) ile Organize Büro'nun gözü kara komiseri Efe (Ekin Koç) arasındaki kovalamaca bir cinayet vakasıyla ters yüz olur. Katili yakalamak için girdikleri yollar onları hiç tahmin etmeyecekleri bir ismin karşısına çıkaracaktır.
Ana karakterler
Kartal (Uraz Kaygılaroğlu) - Çıngıraklı mahallesinin lideri.
Efe (Ekin Koç) - Organize Büro'nun asi, idealist komiseri.
İrfan (Diren Polatoğulları) - Türkü barlarda sahne alan gecelerin adamı.
Bahar (Nesrin Cavadzade) - Nezih'in kızı.
Leyla (Aslıhan Malbora) - Kartal'ın kız kardeşi.
Neriman (Nursel Köse) - Kartal'ın halası.
Oktay (Civan Canova) - Kartal'ın babası.
Halit (Ercan Kesal) - Efe'nin akıl hocası.
Bülent Komiser (Burak Altay) - Cinayet Büro'nun amiri.
Yardımcı karakterler
Ruşen (Mustafa Kırantepe)
Şesu (Uğur Yıldıran)
Batu (Aytaç Uşun)
Mesut (Cenk Kangöz)
Hazal (Tuğçe Yolcu)
Şahin (Umutcan Ütebay)
Halide (Damla Makar)
Nesrin (Melisa Yıldırımer)
Semiha (Süreyya Kilimci)
Konyalı (Alişan Uğur)
Sahir (Muttalip Müjdeci)
Peri (Asena Girişken)
Mirsad (Erkan Üçüncü)
Neşe (Aylin Engör)
Kamil (Volkan Kıran)
Ahmet (Özkan Özipek)
Seco (Ömer Çobanoğlu)
Hüseyin (Ömer Civan Şit)