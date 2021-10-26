Çember Gün Doğmadan oyuncuları! Çember filmi nerede çekildi?

Çember : Gün Doğmadan filmi oyuncuları kim? Sevilen polisiye dizisi Çember'in beyaz perdedeki devamı olan Çember: Gün Doğmadan filmi bu akşam ekranlara geliyor. Yapımcılığını ANS Yapım'ın üstelendiği, yönetmenliğini Abdullah Oğuz'un yaptığı Çember: Gün Doğmadan filmi hakkında merak edilenleri sizler için derledik... Peki, Çember: Gün Doğmadan filmi konusu ne? Çember Gün Doğmadan hangi kanalda? Çember Gün Doğmadan konusu nedir, ne zaman çekildi? Çember Gün Doğmadan nerede çekildi?

ÇEMBER: GÜN DOĞMADAN FİLMİ KONUSU

İstanbul'un en nezih semtlerinden birinde bir parkta, özel kolejde okuyan genç bir lise öğrencisinin cesedi bulunur. Zengin bir iş adamı olan Hikmet Denizoğlu'nun tek çocuğu Defne'nin ölümü, başta babası olmak üzere okul arkadaşlarını derinden sarsar. Acımasız cinayet tüm şehri korku ve endişeyle doldurdu. Ekibimiz cinayet sonrası kaosu yatıştırmaya çalışırken bir yandan da cinayeti çözmeye çalışmaktadır. Şimdi tek bir soru var; Genç kızı kim bu kadar vahşice öldürdü? Ekibimiz cinayeti çözmeye başlarken şaşırtıcı bir sona doğru yol alırlar.

ÇEMBER GÜN DOĞMADAN OYUNCULARI

Yapım : Ans Productıons & Evrensel Films.

Ans Productıons & Evrensel Films. Yapımcı : Evren Oğuz.

Evren Oğuz. Yönetmen : Abdullah Oğuz.

Abdullah Oğuz. Oyuncular : Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay, Barış Bağcı

ÇEMBER GÜN DOĞMADAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Çember filminin dizisi gibi İstanbul'da çekildiği belirtiliyor.

ÇEMBER FİLMİ HANGİ KANALDA?

Çember adlı dizinin filmi olarak hayata geçirilen yapım, Kanal D ekranlarında yayınlanacak.

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