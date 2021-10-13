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Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu bakın kiminle görüntülendi

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Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu bakın kiminle görüntülendi

Oyuncu Ahu Yağtu, meslektaşı Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile Beyoğlu'nda görüntülendi. Yağtu ile Tursan aşk mı yaşıyor? İşte detaylar...

Komedyen Cem Yılmaz'la sekiz yıl önce boşanan oyuncu ve eski manken Ahu Yağtu, geçtiğimiz hafta Hande Subaşı'nın eski eşi Can Tursan ile Nişantaşı'nda Snob Magazin objektiflerine takılmıştı.

Yağtu, "Aşk var mı?" sorusuna "Arkadaşım" diye cevap vermişti.

Ahu Yağtu ve Can Tursan çifti bu kez Beyoğlu'nda bir kafede görüntülendi.

"SADECE ARKADAŞIZ"

Can Tursan ile aşk yaşayıp yaşamadıkları hakkında konuşan Ahu Yağtu, "Arkadaşlar arşivlerinize bakarsanız görürsünüz. Beni geçenlerde de Can Tursan ile çekmiştiniz. Yineliyorum Can benim arkadaşım" dedi.

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu bakın kiminle görüntülendi

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu bakın kiminle görüntülendi

Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu bakın kiminle görüntülendi

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Haber: Cem Yılmaz'ın eski eşi Ahu Yağtu bakın kiminle görüntülendi - Haberler Magazin
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