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Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin hakkında şok eden gerçek

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Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin hakkında şok eden gerçek

Destan dizisiyle ekranlara dönecek olan oyuncu Ebru Şahin hakkında şok eden gerçek ortaya çıktı. Şahin hakkında bu gerçeği duyanlar şaştı kaldı. İşte detaylar...

Şarkıcı Ebru Polat'ın 6 yıl önce piyasaya sürdüğü 'Babamın Emanetiyim' adlı şarkının video klibinde geçtiğimiz ay basketbolcu Cedi Osman'dan evlilik teklifi alan oyuncu Ebru Şahin'in rol aldığı ortaya çıktı.

27 yaşındaki oyuncu Ebru Şahin'in oyunculuk kariyerine başlamadan önce Polat'ın 'Babamın Emanetiyim' adlı klibinde rol alması şaşkınlıkla karşılandı.

Ünlü oyuncunun, Polat'ın seslendirdiği klipte gelinlikli halleriyle dikkat çekti.

Kısa sürede sosyal medyada gündem olan görüntülere Şahin'in hayranları yoğun ilgi gösterdi.

NBA takımlarından Cleveland Cavaliers forması milli basketbolcu Cedi Osman, yaklaşık bir yıldır birlikte olduğu ünlü oyuncu Ebru Şahin'e geçtiğimiz haftalarda romantik evlilik teklifinde bulunmuştu.

Basketbolcu, sevgilisinden "Evet" yanıtını alırken, çift mutlu anlarını sosyal medyadan paylaşmıştı.

Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin hakkında şok eden gerçek

Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin hakkında şok eden gerçek

Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin hakkında şok eden gerçek

Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin hakkında şok eden gerçek

Cedi Osman ile aşk yaşayan Ebru Şahin hakkında şok eden gerçek

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