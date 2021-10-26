Çağla İle Yeni Bir Gün canlı izle! 26 Ekim Salı Çağla İle Yeni Bir Gün HD izle! Fox TV canlı izleme ekranı

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ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN NE ZAMAN?

Çağla ile Yeni Bir Gün, hafta içi her gün FOX'ta yayınlanan bir televizyon programıdır.

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN PROGRAMI

"Çağla Şıkel ile Yeni Bir Gün" sağlıktan iyi beslenmeye, doğru alışverişten estetiğe, kadınlara yönelik tüm konular ele alınacak, son trendler, farklı ve detaylı bilgiler izleyiciyle paylaşılacak. Alanında uzman doktor ve estetisyenlerle gerçekleştirilecek sohbetlerle, kadınların sağlık ve güzellik konularında merak ettikleri tüm sorular en doğru isimlerden yanıt bulacak.

Ekran başındakilerin kolayca yapabilecekleri pratik, lezzetli, kolay ve sağlıklı yemek tarifleri stüdyoda canlı olarak anlatılacak. Bunların yanı sıra Çağla Şıkel; hayatınızı kolaylaştıracak, bütçe tasarrufu sağlayacak birbirinden sağlıklı, kaliteli ve önemli tüyolar verecek.

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