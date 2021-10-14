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Büyük tehlike atlattı! Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı

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Büyük tehlike atlattı! Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı

Ankara-İstanbul yolunda bir tırdan kopan tekerlek, Hande Fırat'ın aracına çarptı. Büyük hasar alan aracın içinde Hande Fırat'ın yanı sıra eşi Murat Özvardar, koruma görevlisi ile şoförünün bulunduğu öğrenildi. Kazada hiç kimse yara almadan kurtuldu.

Cnn Türk'teki Gece Görüşü programının sunucusu Hande Fırat, Ankara-İstanbul yolunda ciddi bir kaza geçirdi.

Medyaradar'ın haberine göre; otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat'ın şoförünün kullandığı araca önündeki tırdan kopan tekerlek çarptı. Kazada Hande Fırat'ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü.

Büyük tehlike atlattı! Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı

Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Hande Fırat, "Neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu" dedi.

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Haber: Büyük tehlike atlattı! Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı - Haberler Magazin
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