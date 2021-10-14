Büyük tehlike atlattı! Tırdan kopan tekerlek Hande Fırat'ın aracına çarptı

Cnn Türk'teki Gece Görüşü programının sunucusu Hande Fırat, Ankara-İstanbul yolunda ciddi bir kaza geçirdi.

ARAÇ AĞIR HASAR GÖRDÜ

Medyaradar'ın haberine göre; otobanda Bolu tüneline yaklaştıkları sırada Fırat'ın şoförünün kullandığı araca önündeki tırdan kopan tekerlek çarptı. Kazada Hande Fırat'ın da içinde bulunduğu araç ağır hasar gördü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Araçtaki hava yastıkları sayesinde kurtulan Fırat, eşi Murat Özvardar ve koruma görevlisi ile şoförünün sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

"ALLAH KORUDU"

Hande Fırat, "Neye uğradığımızı şaşırdık önümüzden giden tırın jantı çürümüş. Çift tekeri yerlerinden kopup birden camımıza vurdu. Bizi Allah korudu" dedi.

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