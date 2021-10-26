Burcu Önal kimdir? Masterchef Burcu Önal kaç yaşında, nereli? Burcu Önal biyografisi!

Masterchef Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. TV8 ekranlarında ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye yarışmacılarının hayatları merak ediliyor. Yaptığı yemekler, açıklamaları ve farklı tarzı ile dikkat çeken isimlerden biri de Burcu Önal oldu. Peki, Burcu Önal kimdir? Masterchef Burcu Önal kaç yaşında, nereli? Burcu Önal mesleği nedir? Burcu Önal hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

MASTERCHEF BURCU KİMDİR?

MasterChef Burcu Önal, İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde 1986 yılında dünyaya geldi. 15 sene Asya'da yaşayan Önal, küçük yaşlarda Filipinli bir ailede sonrasında da Çinli bir ailede büyüdü. Aslen Diyarbakırlı olan yarışmacı, İbrahim Önal ile evlidir. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Hayatında yaptığı ilk yemek 13 yaşındayken yaptığı mantıymış. Zamanla kendisini geliştirdiğini ifade eden Burcu Önal tüm Asya yemekleri ve mantı yemeklerine hakim olduğunu ifade etti.

Kendini bildi bileli hep mutfakta olan yarışmacı uzun süre Japon yemekleri ile alakalı ayrıntılı eğitimler aldı. Uzun yıllar yurt dışında gemilerde garsonluk yaptı. Sonrasında yemek geliştiriciliği ve yemek öğretmenliği yapmaya başladı. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Sosyal medyayı da aktif kullanan Burcu Önal'ın İnstagram'da toplamda 14.300 takipçisi bulunuyor. İnstagram hesabı "@foodieeeee" şeklindedir.

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