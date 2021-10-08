Borçka Belediyesinin paylaşımıyla ilgili Tarık Mengüç'ten açıklama: 'Nobel ödülü almışım da haberim yok' - Haberler Magazin
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Borçka Belediyesinin paylaşımıyla ilgili Tarık Mengüç'ten açıklama: "Nobel ödülü almışım da haberim yok"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Magazin
Borçka Belediyesinin paylaşımıyla ilgili Tarık Mengüç'ten açıklama:

Borçka Belediyesinin Nobel paylaşımının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı Tarık Mengüç, esprili bir dille, "Nobel ödülü almışım da haberim yok" dedi.

ARTVİN (İHA) - Borçka Belediyesinin Nobel paylaşımının ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan şarkıcı Tarık Mengüç, esprili bir dille, "Nobel ödülü almışım da haberim yok" dedi.

Artvin'in Borçka Belediyesi, Twitter'dan 2021 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanan Abdulrazak Gurnah'ı tebrik etmek isterken yanlışlıkla Morgan Freeman'ın fotoğrafını yayınladı. Paylaşımın kısa sürede gündem olmasının ardından yeni bir paylaşım daha yapan belediye, bu sefer de şarkıcı Tarık Mengüç'ün fotoğrafını kullandı.

Paylaşım kısa sürede gündem olurken şarkıcı Tarık Mengüç, Borçka Belediyesinin paylaşımını kullanarak sosyal medya hesabından esprili bir dille açıklama yaptı. Mengüç açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yine Tarık Mengüç fırtınası esiyor. İnternet haberler ine yer almışım yine. Nobel ödülü almışım da haberim yok. Tebrik ediyorlar beni Tarık abi hayırlı olsun diye. Şaşırdım ne oluyor diye. Google açtım ve evet Tarık Mengüç her yerde. Her yerde olmaya devam edeceğim arkadaşlar." - ARTVİN

Borçka Belediyesinin paylaşımıyla ilgili Tarık Mengüç'ten açıklama: Nobel ödülü almışım da haberim yok

Borçka Belediyesinin paylaşımıyla ilgili Tarık Mengüç'ten açıklama: Nobel ödülü almışım da haberim yok

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Haber: Borçka Belediyesinin paylaşımıyla ilgili Tarık Mengüç'ten açıklama: 'Nobel ödülü almışım da haberim yok' - Haberler Magazin
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