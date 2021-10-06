'Biz yaz bitti demeden yaz bitmez' diyen ünlü şarkıcı Ziynet Sali'den bomba pozlar

Ekim ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı kentin beyaza bürünmesine neden olurken, Türkiye'nin Ege kıyıları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahillerinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Yazın son günlerinin tadını çıkaran ünlü oyuncu Ziynet Sali de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı.

"BİZ YAZ BİTTİ DEMEDEN YAZ BİTMEZ"

2019 yılında gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Ziynet Sali, şu sıralar Girne'de tatil yapıyor. Sali, güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen 46 yaşındaki şarkıcı, deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Sali, fotoğraflarının altına, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notunu düştü.

İşte Ziynet Sali'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:

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