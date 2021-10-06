'Biz yaz bitti demeden yaz bitmez' diyen ünlü şarkıcı Ziynet Sali'den bomba pozlar - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" diyen ünlü şarkıcı Ziynet Sali'den bomba pozlar

Haberler.com - Haberler | Magazin

Türkiye'nin Marmara ve Doğu kesimlerinde hava soğumaya başlarken Ege, Akdeniz bölgesi ve Kuzey Kıbrıs'ta hâlâ yazdan kalma günler yaşanıyor. Ziynet Sali de yazın son günlerinde yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü şarkıcı, Girne'den yaptığı paylaşımına "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notunu düştü.

Ekim ayının gelmesiyle birlikte Türkiye'nin birçok ilinde soğuk hava etkisini göstermeye başladı. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde kar yağışı kentin beyaza bürünmesine neden olurken, Türkiye'nin Ege kıyıları ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sahillerinde yazdan kalma günler yaşanıyor. Yazın son günlerinin tadını çıkaran ünlü oyuncu Ziynet Sali de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeyi başardı.

"BİZ YAZ BİTTİ DEMEDEN YAZ BİTMEZ"

2019 yılında gitarist sevgilisi Erkan Erzurumlu ile dünyaevine giren ünlü şarkıcı Ziynet Sali, şu sıralar Girne'de tatil yapıyor. Sali, güneşin ve denizin keyfini çıkarmaya devam ediyor. Eşiyle birlikte objektif karşısına geçen 46 yaşındaki şarkıcı, deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Sali, fotoğraflarının altına, "Biz yaz bitti demeden yaz bitmez" notunu düştü.

İşte Ziynet Sali'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar:

'Biz yaz bitti demeden yaz bitmez' diyen Ziynet Sali'den bomba pozlar

'Biz yaz bitti demeden yaz bitmez' diyen Ziynet Sali'den bomba pozlar

'Biz yaz bitti demeden yaz bitmez' diyen Ziynet Sali'den bomba pozlar

'Biz yaz bitti demeden yaz bitmez' diyen ünlü şarkıcı Ziynet Sali'den bomba pozlar

Haberler.com - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Mikail arman:Gösterin, teşhir edin bakalım bedenlerinizi ve güzelliklerinizi.Herşeyin bir sonu olduğu gibi bir gün o güzelliğinizde kaybolur ! Bakın geçmişte kendilerinden söz ettiren o eski ünlü güzellerin şimdiki hallerine.
Cevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Vladimir Putin Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hazal Kaya Kubilay Aka Mustafa Keser Mehmet Ali Erbil
Spor Sergen Yalçın Serdar Aziz Ali Palabıyık Ferdi Kadıoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: 'Biz yaz bitti demeden yaz bitmez' diyen ünlü şarkıcı Ziynet Sali'den bomba pozlar - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 06.10.2021 12:13:20. #1.17#