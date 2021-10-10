Bilge Öztürk, ünlü sosyetiğin oğluyla aşk yaşıyor! Aradaki yaş farkı 23...

Snob Magazin'in özel haberine göre; Tarkan'ın eski sevgilisi avukat Bilge Öztürk (43) aradığı aşkı, kendisinden 23 yaş küçük Daren Gerede Erkaya'da buldu.

Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Bilge Öztürk, fotoğrafçı Bennu Gerede'nin oğlu Daren ile aşk yaşadığını açıklayıp, "Daren ile üç aydır birlikteyiz ve mutluyum. Hayatımda yeni biri var ama evlenmedim, akıştayım. Zaten üç aydır birlikteyiz. Daren Gerede ile birlikteyim, mutluyuz" dedi.

'Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum'

Yılın büyük bir bölümünü Muğla Akyaka'da açtığı kite surf okulunda geçirdiğini ve Formula 1 yarışlarını izlemek için geldiğini söyleyen Bilge Öztürk, "Akyaka'da amacımız yavaş yavaş genç sporcular yetiştirmek. Her yıl 35 bin kişi benim okulumdan geçiyor, öğrendiği zaman tekrar geliyor. Yeni öğrenmek isteyenler çok oluyor kısa sürede öğreniliyor. Belli şeylerde belli bir alım gücü gerekiyor fakat zengin sporu diyorlar ama öyle değil. İlk etapta malzemeyi her şeyi biz sağlıyoruz öğrencilere. Avukatlığı eskisi gibi faal yürütüyorum" diye konuştu.