Banu Parlak öldürüldü mü? En yakın arkadaşından jet yalanlama geldi - Haberler Magazin
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Banu Parlak öldürüldü mü? En yakın arkadaşından jet yalanlama geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Şarkıcı ve fenomen Banu Parlak'ın haince bir saldırıda öldüğü yönündeki iddiaya meslektaşı Neslim Güngen'den cevap geldi. Parlak'ın bir şubesine ulaştığını söyleyen Güngen, "Telefonu çalınmış, kendisi iyiymiş" dedi.

Arabada çektiği şarkı videolarıyla tanınan ve sonrasında kendi güzellik merkezlerini açan fenomen Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Parlak'ın arkadaşı Neslim Güngen ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak ölüm iddiasını yalanladı.

"TELEFONU ÇALINMIŞ"

Instagram hesabından paylaşım yapan Güngen, "Yalan haber miş arkadaşlar. Elim ayağım taş kesti. Telefonu çalınmış. Şimdi Sakarya şubesine ulaştım oradaki bayandan aldığım bilgiye göre, canım Banu'm gayet iyiymiş" dedi.

Banu Parlak öldürüldü mü? En yakın arkadaşından jet yalanlama geldi

Banu Parlak öldürüldü mü? En yakın arkadaşından jet yalanlama geldi
Haberler.com - Magazin Haberleri
Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin Haberleri
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