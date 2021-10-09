Banu Parlak öldürüldü mü? En yakın arkadaşından jet yalanlama geldi

Arabada çektiği şarkı videolarıyla tanınan ve sonrasında kendi güzellik merkezlerini açan fenomen Banu Parlak'ın hayatını kaybettiği iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü. Parlak'ın arkadaşı Neslim Güngen ise konuyla ilgili bir açıklama yaparak ölüm iddiasını yalanladı.

"TELEFONU ÇALINMIŞ"

Instagram hesabından paylaşım yapan Güngen, "Yalan haber miş arkadaşlar. Elim ayağım taş kesti. Telefonu çalınmış. Şimdi Sakarya şubesine ulaştım oradaki bayandan aldığım bilgiye göre, canım Banu'm gayet iyiymiş" dedi.

Haberler.com - Magazin Haberleri