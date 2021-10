Arka Sokaklar Ali ayrıldı mı? Arka Sokaklar Ali öldü mü, nasıl, Alp Korkmaz diziden neden çıktı? Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz diziden ayrıldı m

Arka Sokaklar Ali öldü mü, neden yok? Arka Sokaklar Alp Korkmaz diziden neden ayrıldı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Alp Korkmaz'ın canlandırdığı Ali karakterinin hayatını kaybetmesi ve ölüm sahnesi sosyal medyaya adeta damga vurmuştu. Kanal D ekranlarının sevilen dizisinde Alp Korkmaz'ın ayrılıp ayrılmayacağı merak edilmekte. Peki, Arka Sokaklar Ali ayrıldı mı? Arka Sokaklar Ali öldü mü, nasıl, Alp Korkmaz diziden neden çıktı? Arka Sokaklar'ın Ali'si Alp Korkmaz diziden ayrıldı mı, öldü mü? İşte detaylar haberimizde...

ARKA SOKAKLAR ALİ ÖLDÜ MÜ, NASIL ÖLDÜ?

Rıza baba ve ekibi Antalya Narkotik Şube ile ortak operasyon düzenledi. Bu görev için Hüsnü ile birlikte Aslı ve Emre gitti.

Çatışma sırasında Ali müthiş hamlelerle operasyondaki polisleri rahatlattı. Bunu gören şebeke elemanı bazuka ile Ali'nin olduğu yeri hedef aldı.

Hüsnü, Ali'nin öldüğünü görünce büyük bir yıkım yaşadı.

Bu acı haber İstanbul'a geldiğinde başta Rıza baba ve tüm ekip gözyaşlarına boğuldu.

ALP KORKMAZ KİMDİR?

Alp Korkmaz, 2 Mart 1981 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. İlk ve Orta öğrenimini İstanbul'da tamamlamıştır, Lise öğrenimini ise Çanakkale'de tamamlamıştır. Amerika'da üniversite hayatına başladı. University of South Florida Radyo Televizyon bölümünden mezun olduktan sonra New York'a oyunculuk eğitimi almaya gitti. New York'un en önemli Broadway müzikal okullarından Neighborhood Playhouse School of Theatre da eğitimini tamamladıktan sonra 2006 yazında Türkiye'ye döndü.

Döneli henüz 1 ay olmasına rağmen Türker İnanoğlu tarafından keşfedilen Korkmaz, Erler Filmin yapımcılığını üstlendiği Arka Sokaklar adlı dizide Ali karakterini canlandırmaya başlamıştır. 2010 yılı Nisan ayının 2. haftasında askerlik nedeniyle diziden geçici bir süreliğine ayrılmıştır. Vatanî görevini 333. Kısa Dönem olarak Nisan 2010'da başlayıp Eylül 2010'da Bingöl'de tamamlamıştır. Korkmaz, dizide Keskin Nişancı-Komiser rolündedir.

İlk sinema filmi 2009 yılında Ertekin Akpınar'ın yönettiği Melekler ve Kumarbazlardır. 2. sinema filmi ise 2012 yapımı Laz Vampir Tirakula, 3. sinema filmi de Peri Masalıdır. 2011 yılında Özgür Ozan ile birlikte 'Turkcell' reklamında rol almıştır.

