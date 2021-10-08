Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde gösterime giren "Kürtaj" filmi seyircileri hastanelik etti
Bu yıl 58'incisi düzenlenen Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde kriz çıktı. Festivalde gösterime giren Audrey Diwan'ın "Kürtaj" filmindeki gerçekçi sahneleri izleyen bazı seyirciler hastanelik oldu. Fenalaşan seyirciler, apar topar hastaneye kaldırıldı.
Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde görülmemiş bir olay yaşandı. Audrey Diwan'ın merakla beklenen "Kürtaj" filmi büyük krize neden oldu.
Medyatava'nın haberine göre; festivalde gösterimi yapılan filmi izleyenler arasında 2 kişi gerçekçi sahneler nedeniyle ilk dakikalarda baygınlık geçirdi.
Yetkililer filmi bir saat sonra durdururken bayılan izleyiciler hastaneye kaldırıldı. Filmin gösterimi, baygınlık geçirenlerin hastane kaldırılmasından sonra tekrar başladı. Seyircilerin bayıldığı ve ve müdahale edildiği anlar kameralara yansıdı.
Ancak filmin ilerleyen sahnelerinde yine bayılanlar olunca film tekrar durduruldu. Filmi izleyenler arasında çok sayıda kişi gerçekçi sahneler nedeniyle dayanamayıp gösterimden ayrıldı. Film bir kez daha başladı ve 21:25 sularında da filmin gösterimi sona erdi.
Filmin Venedik'teki gösteriminde de fenalık geçirenlerin olduğu öğrenildi. Audrey Diwan'ın 'Kürtaj' filmi Venedik Film Festivali'nden Altın Aslan Ödülü almıştı.
Film, 60'lı yılların Fransasında istemediği hamileliğini sonlandırmak isteyen Anne'in mücadelesini anlatıyor. Annie Ernaux'un aynı isimli yarı otobiyografik romanından uyarlanan Kürtaj, dünya prömiyerini Eylül ayında, 78. Venedik Uluslararası Film Festivali'nde yaptı ve Altın Aslan'a layık görüldü. Anamaria Vartolomei, kendinden emin bir duruşla cesur ama aynı zamanda kırılgan bir Anne karakteri çizerek rolünün altından başarıyla kalkıyor.