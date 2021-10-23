Alec Baldwin'in görüntü yönetmeninin ölümüne neden olduğu kurusıkının içinde gerçek mermi olduğu ortaya çıktı

63 yaşındaki ünlü oyuncu Alec Baldwin, yeni filmi Rust'ın setinde kazayla katil oldu. Oyununun sahne için kullandığı kurusıkıdan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile filmin senaristi ve yönetmeni Joel Souza'ya isabet etti. Kazada Hutchins hayatını kaybederken Souza da hastanede tedavi altına alındı.

SİLAHTAN GERÇEK MERMİ ÇIKTI

Polis sorgusu sonrasında serbest bırakılan Alec Baldwin'e herhangi bir suçlama yöneltilmedi. Mahkeme kayıtlarına yansıyan ifadelere göre, filmin yardımcı yönetmeni sahnede kullanılmak üzere hazırlanan üç silahtan birini Baldwin'e verdi. Güvenli olduğu söylenen silahtan çıkan gerçek mermilerden biri görüntü yönetmeninin göğsüne diğeri de yönetmen Souza'nın omzuna isabet etti.

Halyna Hutchins

SİLAH UZMANI VE YÖNETMEN YARDIMCISI ARANIYOR

Oyuncuya sahne için içi boş olarak silah veren 24 yaşındaki silah uzmanı ve hazırlığı yapan yönetmen yardımcısının isimleri de belli oldu. Silahı hazırlayan kişilerin Hanna Gutierrez-Reed ve yönetmen yardımcısı Dave Halls olduğu açıklandı. Soruşturma kapsamında iki isim de arananlar listesinde yer alıyor.

POLİS, SİLAH VE KANLI KOSTÜMLERİ DELİL OLARAK ALDI

Yardımcı yönetmen ifadesinde Baldwin'e verdiği silahta 'gerçek mermi' olduğunu bilmediğini söyledi. Polis söz konusu silahı ve Baldwin'in kanlı kostümünü delil olarak aldı. Çekimler sırasında kullanılan diğer silah ve mühimmatlara da el koydu.

OYUNCU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

The Santa Fe New Mexican adlı yerel bir gazete büyük bir şok yaşayan oyuncunun ifade vermek için gittiği polis merkezinin önünde gözyaşlarına boğulduğu anlar paylaşıldı. Görüntülerde oyuncunun perişan halde olduğu görüldü.

BALDWİN: ÜZÜNTÜMÜ ANLATACAK SÖZ BULAMIYORUM

Olay sonrasında sessizliğini bozan Baldwin, ilk açıklamayı Twitter hesabı üzerinden yaptı. Olayı 'trajik bir kaza' olarak nitelendiren Baldwin, "Eş, anne ve çok sevdiğimiz meslektaşımız Halyna Hutchins'in hayatına neden olan trajik kazayla ilgili üzüntümü anlatacak söz bulamıyorum. Bu trajedinin nasıl meydana geldiğini ortaya çıkarmak için polis soruşturmasıyla tamamen işbirliği yapıyorum" dedi.

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