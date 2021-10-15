'Aklı başında ebeveyn izin vermez' diyen Bergüzar Korel uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin - Haberler Magazin
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"Aklı başında ebeveyn izin vermez" diyen Bergüzar Korel uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

3. kez hamilelik heyecanı yaşayan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çocukların dünyanın gündemine oturan Squid Game'i izlemesine tepki gösterdi. Ebeveynlere seslenen oyuncu, "Rica ediyorum çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin" dedi.

Netflix'te yayınlanan Squid Game dizisi dünya gündemine oturdu. Hatta izlenme rekoru kıran dizideki oyunlar, okul bahçelerinde bile oynanmaya çalışılıyor. Bu durumdan rahatsız olan eğitimciler ve aileler de sosyal medya üzerinden tepki göstermeye başladı. Dizinin çocuklar tarafından bu kadar izlenmesine bir tepki de oyuncu Bergüzar Korel'den geldi.

"AKLI BAŞINDA EBEVEYN ÇOCUĞUNUN BU DİZİYİ İZLEMESİNE NASIL İZİN VERİR"

Şimdilerden 3. bebeğine hamile olan güzel oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Duyduklarıma inanamıyorum. Squid Game izlemeyen çocuk yok. İki gün önce ilk kez açtık ve aklı başında bir ebeveynin çocuğuna bu diziyi nasıl izlemesine izin verdiğini anlamış değilim. Bu dizi asla çocuklara uygun değildir. 'Ama bütün arkadaşlarım izliyor' diyebilir çocuğunuz, cevabı çok net 'bu dizi senin yaşına uygun değil, 18 yaşından küçüksün ve o yaşa gelene kadar bizim sorumluluğumuzdasın ama diğer evlerde olan kurallar bizim sorumluluğumuz dışında.' Anne ve babalara sesleniyorum; rica ediyorum çocuklarınıza bu diziyi izletmeyin. Kanal bile +18 ve intihar uyarısı verirken buna nasıl görmezden geliyorsunuz?" dedi.

'Aklı başında ebeveyn izin vermez' diyen Bergüzar Korel uyardı: Çocuklarınıza Squid Game izletmeyin

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Ecem Altan
Ecem Altan
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Yorumlar (1)
Sansar Selim:Berguzar korel samimiysen sevisme sahneleri ile dolu olan Turk dizilerinide izlemeyin dersin.Squad gamesde daha az cinsellik var bizim dizilerden.SAMIMIYSEN dersin.Ama para kazaniosun tabi bu sektorden bu yuzden diyemezsin :)
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