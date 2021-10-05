Ahmet Selçuk İlkan'dan 'reklam yapıyor' diyen Coşkun Sabah'a olay cevap

Ünlü söz yazarı Ahmet Selçuk İlkan , verdiği röportajda yakın arkadaşı Coşkun Sabah 'a bir daha asla şarkı sözü vermeyeceğini söyleyerek, "Adımı bir kez olsun sahnede anmadı, ona çok kırıldım. Şarkılarımda cayma hakkımı kullansam sahneye çıkıp söyleyecek başka şarkı bulamaz" demişti. Bunun üzerine bu sabah 2. sayfa programına konuk olan Coşkun Sabah İlkan'ı reklam yapmakla itham etti. "Coşkun Sabah'ın gündeme gelmek için bana bu sözleri söylüyorsun" cümlesi üzerine Ahmet Selçuk İlkan'a cevap hakkı doğdu.

'Halkın da hakkın da bir terazisi var'

Ünlü şair ve söz yazarı İlkan kendisini arayan Akşam TV'den Yasemin İlan'a bir kez daha açıklama yaparak, "Asıl reklam yapan kendisi, onun hayatı reklamla geçti' dedi. İlkan sözlerini şöyle sürdürdü: "Evinin duvarları camdan olan başkasının penceresine taş atmaz. Yani beni reklam yapmakla veya gündeme gelmeye çalışmakla suçlayan adamın peruk ve sattığı yumurtaların reklamını yapıyor olması bana enteresan geliyor. Ben şimdiye kadar şiirlerim ve şarkı sözlerimden başka hiçbir şeyle gündeme gelmedim ama o kişinin geçmişteki haberler ine bir bakın. Bir teraziden bahsediyor. Unutmasın ki halkın da, hakkın da bir terazisi vardır. Kim nankörlük yapıyor, kim reklam peşinde halk görüyor, son sözü halkın takdirine bırakıyorum."

'Şarkının tarifini yapamayacak kadar zavallı bir insan'

Coşkun Sabah'ın "Şarkıyı sanat eseri yapan sözleri değil melodisidir" cümlesine de şaşırdığını söyleyen Ahmet Selçuk İlkan, "Şarkının tarifini yapamayacak kadar zavallı bir insan. Beste ve güfte farkını bilmeyen bir kişiyle karşı karşıyayız. Şarkının tarifini bir araştırsın öğrensin. 5846 telif yasasına göre bir şarkının eser sahibi söz yazarı ve bestecisidir. Şarkıdan sözü çıkarırsak o melodi sadece enstürmantal müzik olarak anılır. Şarkı bir anneyle babanın evladı gibidir, benim eserim diyemezsin söz yazarı ve besteci 'bizim eserimiz' diyebilir. Benim Akşam TV'ye verdiğim röportajı eğer zahmet edip izleseydi bu cümleleri orada da kurmuştum. Söylediklerimi tam olarak dinlemeden, cümleleri cımbızlayarak benim hakkımda konuşması çok yanlış" dedi.

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