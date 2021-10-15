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Acı haberi ilk kez duyurdu

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Acı haberi ilk kez duyurdu

Ünlü sanatçı Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek, banyoda düşüp kalça kemiğini kırması sonucu apar topar ameliyata alındı. Akbaş yaşadığı korkuyu, Akşam Gazatesi'nden Yasemin İlan'a anlattı. İşte detaylar...

İSTANBUL (Snob Magazin) - Ünlü sanatçı Aydemir Akbaş'ın eşi Beyhan Benek, sevenlerini korkuttu. 75 yaşındaki Benek, banyoda düşüp kalça kemiğini kırdı. İstanbul'da bulunan özel bir hastanede apar topar ameliyat olan Benek için operasyonun ardından bekleme sürecine geçildi. Bir haftadır büyük bir korku ve üzüntü yaşayan Akbaş, bu riskli süreçte eşinin durumundan kimsenin haber dar olmasını istemedi.

Akbaş, yaşadığı korku ve üzüntüyü ilk kez Akşam Gazetesi'nden Yasemin İlan'a anlattı. Akbaş, 55 yıllık hayat arkadaşının banyodan çıkarken tansiyon düşmesi ve şeker yükselmesine bağlı olarak başının dönüp yere yığıldığını belirtti ve şunları söyledi:

"Onu yerde görünce ne yapacağımı şaşırdım, büyük tehlike atlattık. Şuna şükrediyorum; o gün benim bir reklam filmi için görüşmem vardı. Fakat son anda ertelemiştik. Eğer ola ki ben evden çıkıp toplantıya gitmiş olsaydım gece saat 23.00'dan önce dönemezdim.

Beyhan da sabahtan gece yarısına kadar kim bilir bir başına ne acı çekerdi. Verilmiş sadakamız varmış. Bir haftadır ölüp ölüp dirildim ama şu an iyi, sevenlerimiz, merak edenlerimize bunu müjdeleyebilirim. Yarın sabah hastaneden çıkacağız.'

Acı haberi ilk kez duyurdu

Acı haberi ilk kez duyurdu

Acı haberi ilk kez duyurdu

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