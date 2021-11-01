8 aylık hamile eşini ve çocuğunu bırakıp başka bir kadınla düğün yaptı

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Giresun'da yaşayan 2 yaşında çocuk sahibi ve 8 aylık hamile olan Kübra Sarıkaya, eşinin gidip başka biriyle düğün yaptığını iddia etti.

"KOCANA SAHİP ÇIKSAYDIN"

Eşi Sezer Sarıkaya'nın 5 aydır ortada olmadığını ve kayınpederinin kendisini evden kovduğunu ifade eden Kübra Sarıkaya, kocasıyla gelinlik giyerek düğün yapan kadının kendisini daha önce aradığını ve "kocana sahip çıksaydın" dediğini ifade etti.

YAYINA BAĞLANAN EŞİ İDDİALARI YALANLADI

Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, eşinden boşanma isteğini söyledi. Canlı yayına bağlanan eş Sezer Sarıkaya ise fotoğrafları olmasına rağmen "Bütün bunlar iftira" diyerek herkesi şaşırttı.