8 aylık hamile eşini ve çocuğunu bırakıp başka bir kadınla düğün yaptı
Esra Erol'da programına boşanma talebiyle başvuran 2 yaşında çocuk sahibi ve 8 aylık hamile olan Kübra Sarıkaya, eşinin 5 aydır ortada olmadığını ve başka bir kadınla düğün yaptığını öğrendiğini söyledi. Öte yandan kocasıyla gelinlik giyerek düğün yapan kadının da kendisini aradığını ve "kocana sahip çıksaydın" dediğini aktardı.
ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında yine akıllara durgunluk veren bir olay ele alındı. Giresun'da yaşayan 2 yaşında çocuk sahibi ve 8 aylık hamile olan Kübra Sarıkaya, eşinin gidip başka biriyle düğün yaptığını iddia etti.
"KOCANA SAHİP ÇIKSAYDIN"
Eşi Sezer Sarıkaya'nın 5 aydır ortada olmadığını ve kayınpederinin kendisini evden kovduğunu ifade eden Kübra Sarıkaya, kocasıyla gelinlik giyerek düğün yapan kadının kendisini daha önce aradığını ve "kocana sahip çıksaydın" dediğini ifade etti.
YAYINA BAĞLANAN EŞİ İDDİALARI YALANLADI
Yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamayan acılı anne, eşinden boşanma isteğini söyledi. Canlı yayına bağlanan eş Sezer Sarıkaya ise fotoğrafları olmasına rağmen "Bütün bunlar iftira" diyerek herkesi şaşırttı.